Цены на нефть в Азии в среду, 3 вересня, пошли вниз. При этом "черное золото" колеблется вблизи месячного максимума на фоне новых санкций США в отношении сети судоходных компаний и судов.

Агентство Reuters пишет, что цена нефти марки Brent упала на 19 центов, или 0,3%, до 68,95 доллара за баррель. Цена нефти марки West Texas Intermediate упала на 16 центов, или 0,2%, до 65,43 доллара за баррель.

В ходе предыдущей сессии цены на нефть выросли более чем на 1% после того, как США ввели новые санкции в отношении сети судоходных компаний и судов за контрабанду иранской нефти под видом иракской.

Старший аналитик рынка в Phillip Nova Приянка Сачдева сообщила, что фьючерсы на нефть по-прежнему поддерживаются новыми санкциями, которые сигнализируют о возможности сокращения поставок в будущем.

Рынок также ожидает результатов встречи членов Организации стран-экспортеров нефти и их союзников 7 сентября. Аналитики считают, что группа вряд ли внесет изменения в объемы добычи на данный момент.

Также поддерживая цены, запасы сырой нефти в США, как ожидалось, снизились на прошлой неделе, наряду с запасами дистиллятов и бензина, по данным опроса Reuters. Аналитики в среднем оценивают сокращение запасов сырой нефти на 3,4 млн баррелей в конце августа.

Однако слабые экономические данные сдерживали рост цен. Производство в США сократилось шестой месяц подряд, поскольку введенные президентом Дональдом Трампом пошлины подорвали деловую уверенность и экономическую активность, что негативно сказалось на перспективах спроса на нефть.

3 августа ОПЕК+ решила увеличила добычу нефти на 547 000 баррелей в сутки в сентябре. Таким образом, группа с апреля 2025 года заявила об увеличении добычи суммарно на 2,5 миллиона баррелей в сутки, что давит на цены.

В свою очередь Россия делает Индии огромные скидки на свою нефть, пытаясь склонить Дели на свою сторону на фоне ухудшений отношений с США.

