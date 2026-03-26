Наступили 'трудные времена': в российском правительстве призвали олигархов затянуть пояса

Богачам советуют экономить деньги.

Российская экономика переживает "непростые времена", и бизнесу нужно думать о сокращении расходов. Об этом заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов, как сообщает издание The Moscow Times.

Чиновник сообщил, что экономить деньги пытается и правительство, которое в начале года столкнулось с резким падением сырьевых доходов. По данным Bloomberg, Кабмин РФ рассматривал 10% секвестр бюджета, или сокращение расходов, по невоенным и незащищенным статьям.

В свою очередь, российские бизнесмены опасаются очередного витка повышения налогов. Дефицит бюджета РФ за 2025 год в пять раз превысил первоначальный план и стал рекордным со времен пандемии коронавируса. Это произошло на фоне масштабного повышения налогов, которое должно было принести около 37 млрд долларов дополнительных доходов.

В новом году ставку НДС в России повысили с 20% до 22%. Но, несмотря на это, дефицит бюджета составил 42 млрд долларов только за первые два месяца. То есть годовой план по дефициту был выполнен уже на 90%.

Начало года российская экономика встретила падением и промышленной рецессией. Впрочем, сейчас Силуанов надеется на поступление дополнительных средств от нефти, цены на которую взлетели после начала войны в Иране.

Недавно начало спада российской экономики признал и кремлевский диктатор Путин. Экономический рост в стране замедлился почти в пять раз.

При этом благодаря войне США в Иране в марте Москва получит рекордные за последние четыре года доходы от экспорта нефти. Они составляют 270 миллионов долларов в день, что вдвое больше, чем в январе 2026 года.

