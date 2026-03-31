Иранские дроны и ракеты гонят вверх цены на нефть: аналитики заговорили о дефиците

Остатки буферных запасов на нефтяном рынке постепенно исчерпываются.

Цены на нефть утром 31 марта выросли. Инвесторы взвешивали вероятность того, что президент США Дональд Трамп прекратит войну с Ираном, противопоставляя ее рискам перебоев в поставках нефти из-за длительного закрытия Ормузского пролива, сообщает Reuters.

По данным сайта биржи ICE, по состоянию на 8:44 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае выросла на 0,64% – до 113,51 доллара за баррель. При этом американская нефть марки WTI, по информации сайта платформы CME Group, подорожала на 8 центов – до 102,96 доллара за баррель.

Как сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации, президент США заявил своим помощникам, что готов прекратить военную операцию против Ирана, даже если Ормузский пролив не удастся разблокировать, и отложить его открытие на более поздний срок. Цены на нефть сначала отреагировали на это снижением.

Хотя до этого американский лидер в своей социальной сети предупредил, что США уничтожат энергетические объекты и нефтяные скважины Ирана, если Тегеран не откроет пролив.

Reuters отмечает, что фактическое закрытие Ираном Ормузского пролива, через который обычно проходило около пятой части мировых поставок, привело к росту цен на нефть марки Brent на 59% в марте. Издание добавляет, что это самый большой месячный рост цен на европейский нефтяной эталон. Вместе с тем, фьючерсы на нефть марки WTI подорожали в марте на 58%, что стало самым большим месячным ростом с мая 2020 года.

Между тем, боевые действия на Ближнем Востоке продолжаются. Компания Kuwait Petroleum Corp во вторник сообщила, что ее полностью загруженный нефтяной танкер "Аль-Салми" был поражен в результате вероятной иранской атаки в порту Дубая. Bloomberg отмечает, что атака также способствовала росту стоимости "черного золота".

Вице-президент по вопросам товарных рынков и нефти в аналитической компании Rystad Energy Лин Е дает понять, что в случае длительного ограничения судоходства через Ормузский пролив цены на нефть продолжат рост, учитывая, что нефти всем не хватит.

"Поскольку остатки буферных запасов на нефтяном рынке постепенно исчерпываются, уязвимость рынка к длительному закрытию пролива означает, что мы приближаемся к физическому дефициту нефти в более широком географическом масштабе, и тенденция к росту цен на нефть, вероятно, еще больше усилится", – отметил эксперт.

Ситуация в Иране и цены на нефть – последние новости

После начала войны на Ближнем Востоке и существенного ограничения судоходства через Ормузский пролив цены на нефть значительно выросли. Стоимость нефти марки Brent по состоянию на утро 30 марта превысила 115 долларов за баррель.

В то же время президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предупредил, что цены на нефть могут достичь 200 долларов за баррель в случае продолжительной войны на Ближнем Востоке.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился на большинство требований Штатов для завершения войны на Ближнем Востоке. Он не уточнил, на какие уступки пошел официальный Тегеран.

