Союзники Ирана взвинтили цены на нефть до новых высот: что происходит на рынке

Аналитики ожидают дальнейшего роста цен на нефть.

Цены на нефть утром 30 марта выросли. Котировки подтолкнули вверх первые атаки йеменских хуситов на Израиль, что привело к расширению конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

По данным сайта биржи ICE, по состоянию на 8:41 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае выросла на 2,3% – до 115,18 доллара за баррель. При этом американская нефть марки WTI, по информации сайта платформы CME Group, подорожала на 2,26 доллара – до 101,90 доллара за баррель.

Reuters отмечает, что стоимость нефти марки Brent в течение марта взлетела на 59%. Подорожание "черного золота" превзошло показатель времен войны 1990 года в Персидском заливе.

"Рынок практически полностью проигнорировал перспективу завершения войны путем переговоров, несмотря на заявления Трампа, и готовится к резкой эскалации военных действий, что стало положительным сигналом для (роста цен на нефть, – УНИАН)", – отметила основательница компании Vanda Insights Вандана Хари.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран проводят "прямые и косвенные" встречи и что новые лидеры Ирана ведут себя "очень разумно". В то же время в регион прибывают дополнительные американские войска, а израильские военные заявили в понедельник, что атакуют инфраструктуру иранского правительства. И хотя заявления Трампа о переговорах сначала несколько снизили цены на нефть, но теперь котировки вернулись к росту.

Reuters констатирует, что война, начавшаяся с ударов США и Израиля по Ирану, распространилась на весь Ближний Восток. 28 марта йеменские хуситы впервые с начала войны на Ближнем Востоке атаковали Израиль, что вызвало обеспокоенность по поводу безопасности морских путей вокруг Аравийского полуострова и Красного моря. В то же время Иран заявил, что готов ответить на наземную атаку США, обвинив Вашингтон в подготовке наземного наступления.

Между тем исторический максимум цен на нефть был зафиксирован в 2008 году – на уровне 143 долларов за баррель.

После начала войны на Ближнем Востоке и существенного ограничения трафика через Ормузский пролив цены на нефть значительно выросли. Стоимость нефти марки Brent по состоянию на утро 26 марта достигла почти 100 долларов за баррель. Более того, представители администрации президента США Дональда Трампа анализируют, какие последствия для экономики будет иметь возможный скачок цен на нефть до 200 долларов за баррель.

Между тем, по данным CNN, переговоры между США и Ираном могут пройти в Пакистане "в ближайшие дни".

