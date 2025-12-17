Трамп также признал режим страны "иностранной террористической организацией" из-за терроризма, контрабанды наркотиков и торговли людьми.

Президент США Дональд Трамп объявил о полной блокаде подсанкционных нефтяных танкеров Венесуэлы.

В своей соцсети Truth Social глава Белого дома написал, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро использует нефть с "украденных" нефтяных месторождений для собственной наживы, а также для финансирования терроризма, наркоторговли, торговли людьми, убийств и похищений.

Видео дня

Трамп также признал режим страны "иностранной террористической организацией" из-за терроризма, контрабанды наркотиков и торговли людьми. Именно это стало основанием для решения о блокаде нефтяных танкеров, подчеркнул Трамп.

"Америка не позволит преступникам, террористам или другим странам грабить, угрожать или вредить нашему государству и так же не позволит враждебному режиму забирать нашу нефть, землю или любые другие активы - все это должно быть немедленно возвращено США", - заявил Трамп.

Реакция рынков на блокаду Трампа

Как пишет Reuters, после того, как Трамп приказал ввести "полную и окончательную" блокаду всех санкционных нефтяных танкеров, въезжающих в Венесуэлу и выезжающих из нее, цены на нефть выросли более чем на 1%.

Издание отметило, что блокада вызвала новую геополитическую напряженность на фоне беспокойства относительно спроса.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 79 центов, или 1,3%, до 59,71 доллара за баррель, тогда как цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросла на 77 центов, или 1,4%, до 56 за баррель.

Трамп и цены на нефть: что известно

Ранее сообщалось, что цены на нефть достигли самого низкого уровня с 2021 года и утром 16 декабря продолжили падение. Трейдеры оценивали перспективы перемирия в российско-украинской войне, которое могло бы открыть путь к уменьшению ограничений на поставки нефти из РФ на перенасыщенный сырьем рынок.

Вас также могут заинтересовать новости: