Стоимость газа в Украине выросла почти на четверть: что происходит на рынке

Рост цен на природный газ частично обусловлен войной на Ближнем Востоке.

За последние дни цены на природный газ в Украине выросли на 20% и во вторник, 3 марта, достигли 27 800 гривень за тысячу кубометров (с НДС), сообщает консалтинговая компания EXPRO Consulting.

Цены на внутреннем рынке достигли максимального уровня за последние полгода. В валютном эквиваленте это составляет 536 долларов за тысячу кубометров (без НДС) или 43,2 евро за МВт·ч.

В то же время рост цен на природный газ в Украине происходит значительно медленнее, чем в Европе, где во вторник цены достигли 65,5 евро за МВт·ч – максимума за три года с января 2023 года.

Специалисты отмечают, что цены на природный газ в Украине растут под косвенным влиянием войны на Ближнем Востоке. Напомним, что в субботу, 28 февраля, США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, который в ответ атаковал объекты в регионе.

После начала боевых действий мировые поставки сжиженного природного газа (LNG) были нарушены. Катар, второй по объему экспортер LNG в мире, приостановил производство и экспорт газа. ОАЭ также временно прекратили экспорт LNG из-за атак Ирана на танкеры в Ормузском проливе.

На фоне сокращения поставок СПГ на мировом рынке цены на европейских газовых хабах резко подскочили, что в свою очередь отразилось на ценах на газ в Украине.

EXPRO Consulting сообщает, что в начале месяца на внутреннем рынке сохраняется спрос на природный газ, в частности со стороны трейдеров, которые не приобрели ресурс на март в феврале.

В то же время объемы предложения сократились, поскольку большинство частных добывающих компаний уже реализовали свой газ на март.

Одними из немногих продавцов остаются "Укрнафта" и "Укрнафтобурение", которые реализуют газ через "Украинскую энергетическую биржу". Так, во вторник "Укрнафтобуриння" продала ресурс марта на бирже по цене 27 840 грн за тысячу кубометров с НДС.

Цены на газ в Украине – последние новости

Недавно энергетический эксперт Геннадий Рябцев сообщил, что в Украине сейчас достаточно газа в подземных хранилищах, чтобы обеспечить прохождение текущего отопительного сезона. Специалист отмечал, что резкий рост цен на газ в Европе не скажется на стоимости "голубого топлива" для украинских бытовых потребителей.

Напомним также, что ранее украинские поставщики газа объявили цены на первый месяц весны. Сообщалось, что для части потребителей "голубое топливо" существенно подешевеет.

