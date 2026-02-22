Россия массированно атаковала Киев и область: горят дома (видео)

Вражеские БПЛА и крылатые ракеты атаковали столицу с нескольких направлений, в Святошинском районе вспыхнул пожар на крыше жилого дома, информация о пострадавших уточняется.

В ночь на 22 февраля российские оккупационные войска осуществили массированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники и ракеты. В результате обстрела пострадала жилая многоэтажка в Святошинском районе – на крыше дома возник пожар.

Об этом сообщили Воздушные силы и глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Воздушную тревогу в столице объявили в 3:56 – сначала из-за угрозы применения баллистического вооружения, затем из-за взлета в России истребителя МиГ-31К.

В 4:39 в КМВА заявили, что на подступах к столице фиксируются вражеские ударные БПЛА. В 6:23 Воздушные силы уточнили, что продолжается атака не только беспилотников, но и крылатых ракет на Киев.

Уже в 6:33 Тимур Ткаченко сообщил о первых последствиях обстрела.

"В результате атаки пострадала жилая многоэтажка в Святошинском районе. Пожар на крыше дома. Уточняем информацию о пострадавших", – заявил он.

В настоящее время информация о возможных жертвах и масштабах разрушений уточняется. На месте работают экстренные службы.

В сети публикуют жуткие кадры из Софиевской Борщаговки. Очевидцы сообщают, что в результате атаки РФ горят частные дома. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Обновлено в 7:36. Мэр Виталий Кличко сообщил, что из пригорода столицы в больницы Киева госпитализировали двух пострадавших – женщину и ребенка. Предварительно, произошло падение обломков в частном секторе.

В свою очередь, Тимур Ткаченко уточнил, что информация о пожаре на крыше дома в Святошинском районе не подтвердилась.

Как сообщал УНИАН, вчера поздно вечером российские оккупационные войска атаковали автомобиль скорой помощи в Сумской области. В результате циничного удара погибли четыре человека.

Среди жертв российской атаки - два брата, одному из которых было 17 лет, и супружеская пара. Женщина была медиком.

