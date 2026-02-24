РФ могла бы атаковать Украину и 2000 Шахедов одновременно, но в этом нет смысла, - эксперт

В 2025 году РФ увеличила количество производства "Шахедов" в десять раз.

По состоянию на осень 2025 года РФ производила около 3 тысяч "Шахедов" ежемесячно, что позволяет ей запускать одноразово значительное количество БПЛА. Однако в этом нет смысла. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал Валерий Романенко – авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации.

"Россияне способны за один день отстрелять даже две тысячи шахидов. Но на остальные 29 дней останется 1000 или 1200 Шахедов, они будут отстреливать их по 20 штук в день. Смысла в этом нет, потому что если бы был смысл, то это уже было бы сделано. Поэтому когда говорят, что РФ планирует отстреливать по 1000 Шахедов, они забывают, что это возможно только за один день, а не каждый день. Потому что у них просто нет таких возможностей", – сказал Романенко.

Он отметил, что в прошлом году хоть и звучали заявления о том, что Россия способна запустить до 1000 "Шахедов" в сутки, однако она еще ни разу не наносила такой атаки.

"Максимальное количество дронов, которое было запущено в один день – 810. Это было осенью прошлого года. Это тоже огромное количество, но после этого количество падает, и оно все время постепенно падает", – добавил Романенко.

Почему уменьшается количество БПЛА врага во время атак по Украине

Эксперт объяснил, что Россия до поздней осени прошлого года запускала по Украине два типа дальнобойных БПЛА. Из них 50% – это были ударные "Шахеды". А другая половина – это "Герберы", которые отвлекали систему ПВО.

"Сейчас ситуация изменилась. Сейчас две трети выпускают Шахедов, и треть Гербер. И за счет этого общее количество дронов уменьшается. Но и Шахедов не увеличивается. Резко уменьшается количество Гербер, потому что они хотя и дешевые, но смысла в них особо нет. Да, они отвлекают системы ПВО, но в то же время наши группы обучаются на них стрельбе, это такие себе учебные мишени", – отметил Романенко.

Почему Россия не наращивает производство "Шахедов"

По словам эксперта, в 2025 году РФ увеличила количество производства "Шахедов" в десять раз, если сравнивать с 2024 годом. Однако пока делать это производство еще больше не имеет смысла.

"Они в 10 раз увеличат производство Шахедов, мы в 10 раз увеличим выпуск зенитных дронов. То есть возможности нашей ПВО уже не позволяют россиянам получить какие-то эффективные результаты от наращивания количества дронов в залпе. Мы же видим, что при массированных налетах нормальный процент сбитых Шахедов – более 90. А при массовых налетах он возрастает до 92-93%", – сказал Романенко.

Он добавил, что эффективность "Шахедов" может уменьшиться еще больше, если Украине все же удастся реализовать проект антидронового купола. Эксперт также отметил, что Киев имеет все условия для этого.

"Там главный момент в обнаружении дронов. А мы как раз летом 2025 года заказали очень значительное количество средств обнаружения. Плюс у нас до этого было неплохое количество систем обнаружения дронов. А после того, как мы начали использовать не только наши зенитные дроны, но и союзников, как тот же "Octopus", то угроза от "Шахедов" будет минимизирована", – пояснил Романенко.

Также, по словам Романенко, для запуска РФ тысяч дронов, им нужно значительно нагрузить все точки пуска. В частности, перед атакой туда нужно доставить большее количество средств поражения, что не останется незамеченным для Сил обороны.

"Все эти позиции, на которые завозится дроны, они отслеживаются. Поэтому даже тактической неожиданности от этого не будет. Отправят они больше дронов – мы выставим больше мобильных огневых групп. Никакого критического преимущества это не дает. Но запустят РФ тысячу дронов в день, и потом у них на остальные 29 дней месяца останется по 80 БПЛА", – пояснил эксперт.

Российские "Шахеды": важные новости

Ранее Сергей "Флеш" Бескрестов, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи и советник министра обороны Украины, заявлял, что для эффективного противодействия вражеским Шахедам необходимо в первую очередь максимальное использование технологий зенитных дронов. В то же время он отметил, что как только Украина наладит стену зенитных дронов, россияне сразу перейдут на реактивные дроны формата "Герань-5".

Также "Флеш" сообщал, что РФ начала использовать "Шахеды" в качестве ретрансляторов для FPV-дронов. По его словам, подтверждением этому являются заводские крепления на дронах "Гербера" и "Молния".

