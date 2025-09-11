Дизайнеры новой модели черпали вдохновение в аэронавтике и спортивных прототипах Ferrari 70-х годов.

Компания Ferrari представила новый суперкар 849 Testarossa, который получил гибридную установку и призван возродить культовое имя. Информацию о модели раскрыли на официальном сайте бренда.

Знаменитое имя Testarossa хорошо знакомо каждому автомобильному энтузиасту. Оригинальная модель выпускалась с 1984 по 1991 год, после чего автомобиль модернизировали и переименовали в 512 TR и F512 M.

К сожалению, внешнего сходства со старой Testarossa почти не наблюдается. Фактически Ferrari 849 Testarossa является результатом глубокой модернизации модели SF90, который начали выпускать в 2019 году.

Силовая установка нового авто включает модернизированный V8 с двойным турбонаддувом мощностью 830 л.с., который дополнен тремя электромоторами. Общая мощность гибридной системы достигает 1050 л.с., что делает модель одним из самых мощных гибридов на рынке.

Разгон до 100 км/ч занимает менее 2,3 секунды, а до 200 км/ч - около 6,4 секунды. Максимальная скорость Ferrari 849 Testarossa превышает 330 км/ч.

Начальная стоимость Ferrari 849 Testarossa в кузове купе составляет 460 000 евро, тогда как версия Spider (тип двухместного открытого кузова) обойдется не менее чем в 500 000 евро.

Ferrari - другие новости

В прошлом году Ferrari представила сверхмощный суперкар, который получил название 12Cilindri.

Дизайн новинки сочетает современные тенденции и классический стиль знаменитой марки. По своему силуэту Ferrari 12Cilindri напоминает другую известную модель - Ferrari Roma, которую производят с 2020 года.

Напомним также, что в прошлом году появились фото прототипа первого электрокара Ferrari. Фотографии вызвали неоднозначную реакцию ценителей легендарной марки.

Некоторые были рады увидеть первый электрический автомобиль, тогда как другие обратили внимание на его "дешевый" внешний вид.

