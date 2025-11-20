Самым популярным авто в столице стал кроссовер Toyota RAV-4.

В октябре крупнейшими региональными рынками новых легковушек в Украине были Киев и Киевская область, а также Днепропетровская, Харьковская и Одесская области. Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что эти региональные рынки обеспечили 60% октябрьских продаж новых легковушек.

Бестселлером месяца на рынке новых авто столицы стал кроссовер Toyota RAV-4. При этом на Киевщине и Днепропетровщине чаще покупали Volkswagen ID.UNYX.

В то же время у жителей Харьковской и Одесской обл. наибольшим спросом пользовался BYD Song Plus.

За месяц было приобретено:

Киев - 2 419 единиц;

Киевская область - 761;

Днепропетровская - 613;

Харьковская - 463

Одесская - 426.

В течение прошлого месяца украинцы приобрели более 3,1 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Это в 2,6 раза больше, по сравнению с октябрем прошлого года.

В октябре в Украине было приобретено более 5,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшей долей из этого количества были электромобили. Тогда УНИАН рассказал о пяти самых популярных моделях.

