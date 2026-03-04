Названы электромобили, которые раскупают украинцы, несмотря на возврат НДС

Сегмент новой "электрики" почти полностью контролируется китайскими брендами и их суббрендами.

Февраль 2026 года ознаменовался существенной коррекцией на рынке легковых электромобилей, сообщает Институт исследований авторынка.

Главным фактором коррекции стало возобновление уплаты НДС на импорт электромобилей с 1 января, что вызвало аномальный всплеск регистраций в декабре 2025 года и дальнейшее исчерпание перенесенного спроса:

внутренний рынок перепродаж зафиксировал 1916 сделок. Это на 47,4% меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 31,9% меньше в годовом измерении;

импорт подержанных автомобилей составил 803 единицы. Сегмент претерпел резкое сокращение: минус 43,2% в месячном измерении и минус 79,2% в годовом;

продажи новых автомобилей составили 135 единиц. Это самый уязвимый сегмент, который продемонстрировал падение на 84,6% в месячном измерении и на 79,4% в годовом.

Подержанные электромобили (внутренний рынок)

Этот сегмент сохраняет относительную стабильность благодаря наличию автомобилей на внутреннем рынке и отсутствию влияния новых таможенных платежей на транспорт, который уже был зарегистрирован в Украине.

Наиболее востребованным в этом сегменте стал Nissan Leaf (299 авто). Причина популярности автомобиля кроется в том, что это надежный вариант для начала пользования электрокарами – благодаря простой конструкции и хорошей доступности на рынке.

"Пригнанные" подержанные электромобили

Несмотря на рост расходов, импорт из США и стран Европы продолжается, однако основное внимание сосредоточено на наиболее ликвидных моделях. Самыми популярными машинами для импорта являются Tesla Model Y (120 автомобилей) и Model 3 (110), которые ценятся за легкость восстановления и быструю перепродажу.

Новые электромобили

Сегмент новой "электрики" почти полностью контролируется китайскими брендами и их суббрендами. По словам специалистов, эти авто предлагают оптимальное соотношение "цена/современные технологии" даже с учетом НДС.

Бренд BYD доминирует на рынке благодаря широкой линейке кроссоверов и собственным инновационным аккумуляторам. На первой позиции оказалась модель BYD Sea Lion 06 (16 автомобилей).

Эксперты Института исследований авторынка считают, что возврат НДС на импорт электромобилей не принес ожидаемого эффекта по наполнению бюджета. Фактически он лишь "приглушил" импорт до уровня 2021 – начала 2022 года, когда активных покупок авто практически не было.

Обычные украинцы остались в минусе, поскольку, в отличие от граждан ряда других стран, не имели дополнительной поддержки от государства в виде субсидий, грантов или льготных кредитов.

"Проиграло и государство, которое могло бы получить выгоду от обновления автопарка современными, безопасными и экологичными автомобилями, независимыми от ископаемого топлива", – добавляют в Институте исследований авторынка.

