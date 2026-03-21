Не оправдал ожиданий: назван электромобиль, которым больше всего недовольны владельцы

Этот электромобиль также оказался ненадежным.

Электромобили продолжают развиваться, предлагая покупателям более высокий уровень комфорта и большой запас хода. Сейчас в продаже доступны недорогие модели, на которые стоит обратить внимание.

Как пишет SlashGear, последний опрос J.D. Power показал, что многие владельцы электромобилей довольны своим выбором. Однако не все водители восторженно относятся к владению электрокаром.

Эксперты определили электромобиль, которым больше всего недовольны владельцы. У этой модели самый низкий уровень удовлетворенности среди водителей.

Согласно опросу, электрокроссовер Honda Prologue получил самый низкий общий балл по степени удовлетворенности среди владельцев - 623 балла, что значительно ниже среднего показателя по сегменту массового рынка (727 баллов).

В издании отметили, что Honda Prologue изначально имел один серьезный недостаток - отсутствие каких-либо выдающихся особенностей. Эта модель не предлагает большой запас хода или большой запас хода, а ее стоимость выше, чем у некоторых конкурентов.

Более того, согласно исследованию Consumer Reports, Honda Prologue имеет низкую надежность. В частности, у этого электрокроссовера часто возникают проблемы с программным обеспечением и электрическими компонентами.

Volkswagen представил один из самых доступных электрокроссоверов

Ранее компания Volkswagen представила новый электрокроссовер ID. Cross. Дизайн модели выполнен в стиле Volkswagen Pure Positive.

Переднеприводный кроссовер получит электромоторы мощностью 116, 135 или 211 л.с. на выбор. Модель будет предлагаться с двумя вариантами батарей – емкостью 37 или 52 кВт·ч.

Цена новинки будет начинаться от 28 тысяч евро. Таким образом, ID. Cross станет одним из самых доступных электрокроссоверов в линейке Volkswagen.

Вас также могут заинтересовать новости: