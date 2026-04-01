Эти подержанные кроссоверы раскупают моментально: ТОП-10 самых популярных моделей в Украине

Средний возраст подержанных внедорожников, прошедших в этом году украинскую регистрацию, составляет восемь лет.

За первые два месяца года автопарк Украины пополнился на 31,8 тысячи подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа. Преобладающую долю в этом количестве составили кроссоверы – 53%, сообщает "УкрАвтопром".

Наиболее популярным в данном сегменте оказался Audi Q5. И хотя автомобиль не относится к бюджетным, он пользуется популярностью благодаря сочетанию премиального качества и немецкой надежности.

На второй позиции еще одна модель из Германии – Volkswagen Tiguan. Третье место занял японский Nissan Rogue.

В целом, именно немецкие и японские модели доминируют в десятке лидеров, что в очередной раз демонстрирует приоритеты украинских водителей – практичность, качество и надежность.

ТОП-10 самых популярных моделей:

Audi Q5 – 1259 шт.;

Volkswagen Tiguan – 1223 шт.;

Nissan Rogue – 1092 шт.;

Ford Escape – 675 шт.;

Nissan Qashqai – 675 шт.;

Mazda CX-5 – 588 шт.;

Audi Q7 – 525 шт.;

BMW X3 – 505 шт.;

BMW X5 – 454 шт.;

Hyundai Tucson – 407 шт.

Украинский рынок кроссоверов – последні новини

С начала года в Украине было реализовано 9,5 тысячи новых легковых автомобилей. Примерно 87% всех продаж составили внедорожники и кроссоверы. Лидером среди кроссоверов и внедорожников оказался Renault Duster, который давно стал настоящим бестселлером украинского авторынка.

Сообщалось также, что в течение февраля украинцы приобрели более 2,9 тысячи подержанных легковых автомобилей возрастом до пяти лет, импортированных из-за рубежа. На первом месте среди них оказался кроссовер Nissan Rogue.

