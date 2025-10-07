Среди "свежепригнанных" электрокаров доминирует Tesla Model Y, тогда как на внутреннем рынке с большим отрывом лидирует Nissan Leaf.

Специалисты рассмотрели два связанных сегмента, которые охватывают сентябрьский рынок подержанных электрокаров - импорт и внутренние перепродажи. С выводами можно ознакомиться на сайте Института исследований авторынка.

Импортируемые электромобили

Эксперты выяснили, что доля "свежепригнанных" машин среди всех электрокаров на рынке по итогам сентября составила 53,4%.

Это больше, чем новые и внутренне перепроданные электромобили вместе взятые. Всего в сентябре автопарк страны пополнили 6473 легковых авто группы BEV с пробегом.

Абсолютным лидером в этом сегменте является Tesla с показателем в 1909 проданных машин. На втором месте находится Nissan, но здесь общее количество составляет лишь 685 автомобилей.

Среди моделей на первой позиции оказался электрический кроссовер Tesla Model Y.

Всего на две модели - Model Y (882 ед.) и Model 3 (698 ед.) - приходится почти весь импорт американского бренда Tesla. Также в тройку лидеров попал Nissan Leaf с показателем в 627 авто.

Средний возраст электрокаров, прибывших в Украину в сентябре, составил всего 4,7 года, что является наименьшим значением из всех сегментов отечественного рынка подержанных автомобилей.

Внутренний рынок

В сентябре доля внутренних перепродаж в сегменте легковых электрических авто составила 29,3%. Лидером в этом сегменте также оказалась Tesla, показатели которой составляют 948 автомобилей.

В то же время среди моделей на первом месте находится Nissan Leaf (598 ед.). Второе место занимает Tesla Model 3 (418 ед.), а третье - Tesla Model Y (303 ед.).

Специалисты объясняют популярность Nissan Leaf тем, что этот автомобиль выступает в качестве "первого шага" в мир машин на электрической тяге. Именно поэтому он так часто меняет владельцев.

Стоит также сказать, что электромобили остаются самыми молодыми и на вторичном рынке. Средний возраст перепроданных авто составил всего шесть лет, тогда как общий показатель рынка подержанных авто составляет сейчас около 16 лет.

Какой электромобиль выбрать - советы специалистов

Недавно специалисты протестировали десятки электромобилей и назвали лучшие модели этого года. Лучшим выбором признали Kia EV3 - компактный электрический кроссовер, который выпускают с 2024 года.

По словам экспертов, этот автомобиль может похвастаться большим запасом хода (для своего сегмента) и очень удобной информационно-развлекательной системой. Среди других преимуществ был назван просторный интерьер и вместительный багажник.

А еще ранее было названо пять электромобилей для начинающих водителей, которые обеспечат вождение без стресса. Также специалисты поделились советами для тех водителей, которые планируют покупать машину впервые.

