В частности специалисты поделились советами для тех водителей, которые планируют покупать машину впервые.

Электромобили становятся все более популярными, ведь имеют множество преимуществ и являются разумной альтернативой авто с двигателями внутреннего сгорания. В то же время если вы впервые покупаете автомобиль и хотите избежать лишних забот, то эксперты Top Speed назвали 5 автомобилей, которые обеспечат вам беззаботное вождение.

Nissan Leaf

Американская компания J.D. Power оценила это авто на 73/100. В частности речь идет о модели 2023 года, которая механически идентична той, что сейчас продается.

"Leaf S оснащен 40-кВт-ч литий-ионным аккумулятором, который подает энергию на передний синхронный двигатель с постоянными магнитами", - отметили в материале.

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По словам экспертов, на одной зарядке можно проехать почти 240 километров.

"Если вам нужно немного больше запаса хода и вы не против увеличить свой бюджет на несколько тысяч долларов, вы можете выбрать комплектацию SV, которая имеет больший аккумуляторный блок на 60 кВт-ч", - добавляют в издании.

Таким образом вы сможете проехать 340 км на одном заряде, а потребление энергии увеличится всего до 31 кВт-ч на 160 километров.

Kia EV6

В J.D. Power оценили эту модель на 78/100. По словам специалистов, это полноценный электромобиль, которые имеет хорошие характеристики.

"Двойные двигатели развивают мощность 576 лошадиных сил, что обеспечивает время разгона от 0 до 60 миль/ч (96 км/ч - УНИАН) за 3,4 секунды. Это имеет значительное негативное влияние на его пробег, поскольку батарея емкостью 77,4 кВт-ч способна обеспечить пробег только 218 миль (218 км - УНИАН), после чего ее нужно заряжать снова", - предупредили в материале.

Hyundai Ioniq 6

Эксперты J.D. Power оценили этот автомобиль на 76 баллов. Сейчас эта модель является лучшим электромобилем, который можно представить, ведь он удачно сочетает эффективность и стандартные функции по конкурентной цене.

Отмечается, что этот автомобиль выгодно потребляет энергию, а именно 25 кВт-ч на 160 километров. Однако эта модель оснащена компактным литий-ионным аккумулятором, из-за чего она имеет скромный запас хода, а именно 386 километров.

Tesla Model 3

Этот автомобиль имеет хорошую репутацию. Как пишет iSeeCars, Tesla Model 3 2025 года является самым надежным семейным электромобилем. Tesla Model 3 2025 года имеет также одни из самых высоких показателей энергопотребления в своем сегменте.

BMW i4

J.D. Power дает BMW i4 общую оценку 78/100. Сейчас этот автомобиль является одним из самых авторитетных вариантов электромобилей, которые можно рассмотреть на рынке авто.

Другие интересные материалы об электромобилях

Ранее инструктор по вождению объяснила, что нужно знать перед покупкой электромобиля. По ее словам, несмотря на то, что на зарядной станции указано "до 300 кВт", на самом деле это далеко не всегда так, а также указала на другие нюансы по этому вопросу.

Также сообщалось, что в Китае представили новый электромобиль с запасом хода 405 км за 8300 долларов. Речь идет о компактном электрическом хэтчбеке QQ Domi, который отличается довольно бюджетной стоимостью.

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