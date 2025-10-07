Наиболее популярными в этом сегменте оказались бензиновые автомобили.

В сентябре отечественный автопарк пополнили более 23,3 тысячи подержанных легковых автомобилей (на 37% больше, чем в прошлом году), которые ввезли из-за рубежа. Об этом сообщает аналитический портал "Укравтопром".

Наиболее популярными в этом сегменте оказались бензиновые автомобили. Их доля составила 45%. На втором месте оказались электромобили (29%), тогда как третье заняли дизельные авто (18%). На гибриды и автомобили с ГБО пришлось 5% и 3% соответственно.

Если говорить о моделях, то наибольшим спросом среди ввезенного "секонд-хенда" пользовался Volkswagen Golf. Также в тройку лидеров попали Tesla Model Y и Tesla Model 3.

ТОП-10 самых популярных подержанных автомобилей из-за рубежа:

Volkswagen Golf - 1133 авто. Tesla Model Y - 929 авто. Tesla Model 3 - 738 авто. Volkswagen Tiguan - 692 авто. Renault Mégane - 671 авто. Nissan Leaf - 651 авто. Škoda Octavia - 644 авто. Audi Q5 - 630 авто. Nissan Rogue - 526 авто. Kia Niro - 495 авто.

Средний возраст подержанных автомобилей, которые в прошлом месяце перешли на украинские номера, составил 8,4 года.

Всего с начала года украинцы приобрели 181,8 тысячи импортированных легковых автомобилей с пробегом. Это на 3% больше, чем в прошлом году.

Подержанные автомобили - советы специалистов

Напомним, недавно западные специалисты назвали самую надежную модель Audi на вторичном рынке. Эксперты советуют обратить внимание на Audi A6 в кузовах C6/4F. Кроме надежности это авто может похвастаться стильным дизайном, богатым оснащением и очень вместительным багажником.

А еще ранее известный механик Скотти Килмер посоветовал модель Toyota с пробегом, которая является недорогой и при этом имеет прекрасные характеристики. Он рассказал о главных плюсах этого автомобиля.

