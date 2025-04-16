Эксперт рассказал о главных плюсах этого автомобиля.

Выбрать надежный, экономный и недорогой автомобиль с пробегом не так и просто. Есть большое количество отличных моделей, которые многие водители игнорируют, но зря.

Опытный механик Скотти Килмер расказал об очень надежном и недорогом автомобиле с низким расходом топлива, который незаслуженно обделен вниманием со стороны водителей, пишет Express. По словам эксперта, это отличная модель, которую можно выгодно купить на вторичном рынке.

Килмер регулярно публикует различные познавательные видео об автомобилях на своем YouTube-канале. В одном из роликов он посоветовал обратить внимание на подержанный гибрид Toyota Prius.

Видео дня

Механик изучил автомобиль 2014 года выпуска, и пришел к выводу, что это отличная модель, которая способна справиться с многими повседневными задачами. Он поделился, что это авто имеет пробег 225 000 км, но сохранило оригинальную батарею и отлично работает.

Килмер порекомендовал обратить внимание на Toyota Prius третьего поколения. По его словам, именно это поколение предлагает неплохие характеристики, но остается достаточно доступным.

Главными плюсами модели механик назвал очень низкий расход топлива и просторный интерьер. Также он заявил, что этот автомобиль имеет высокую плавность хода.

Эксперт посоветовал тщательно проверять автомобиль перед покупкой. Он предупредил, что у Toyota Prius могут быть некоторые проблемы с двигателем, если авто обслуживалось недостаточно хорошо.

На какие другие авто рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее автомеханик назвал три самых надежных подержанных автомобиля. Он похвалил Ford Fiesta и Volvo V90 за высочайшую надежность. Тем не менее главный приз достался японскому бренду Toyota.

Кроме того, были названы 10 лучших семиместных автомобилей с пробегом. Лидером стал французский кроссовер, который предлагает очень практичный интерьер и приятную управляемость.

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