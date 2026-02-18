Этих 'американцев' обожают в Украине: названы самые популярные подержанные авто из США

Среди лидеров – Ford Escape, Nissan Rogue и BMW X3.

В январе украинцы приобрели 3,1 тысячи подержанных легковых автомобилей, импортированных из США. Этот показатель на 20% превышает результат за аналогичный период 2025 года.

Портал "УкрАвтопром" пишет, что более половины этих авто (58%) составляют машины с бензиновыми двигателями. Электромобили охватили 22% рынка, тогда как гибридным авто принадлежит 11%. На дизельные автомобили и на авто с ГБО приходится 6% и 3%, соответственно.

Пятерку лидеров захватили кроссоверы. Эти автомобили ценятся за сочетание практичности, комфорта и универсальности, что делает их идеальными для города и легкого бездорожья. Среди других преимуществ кроссоверов – высокий клиренс, просторный салон и экономичность.

Видео дня

ТОП-5 подержанных автомобилей, произведенных в США:

Ford Escape – 349 единиц. Nissan Rogue – 242 ед. BMW X3 – 223 ед. Tesla Model 3 – 217 ед. BMW X5 – 182 ед.

Средний возраст подержанных автомобилей из США, которые в январе пополнили украинский автопарк, составил 6,8 года.

Авторынок Украины – последние новости

В прошлом месяце украинцы приобрели почти 1,4 тысячи легковых автомобилей, импортированных из Китая. Это на 71% больше, чем в январе 2025 года. Преобладающая доля легковых автомобилей, импортированных из Китая, пришлась на электромобили (78%).

Также в январе 2026 года на внутреннем рынке Украины заключили 3553 сделки купли-продажи подержанных электромобилей. По сравнению с декабрем этот показатель снизился на 17%, однако в годовом измерении зафиксирован существенный рост.

Вас также могут заинтересовать новости: