Механик назвал 5 марок автомобилей, которые не советовал бы своим близким

Часто их ремонт становится головной болью, и дело не только в цене деталей.

Бывший автомеханик Крис Пайл за свою карьеру успел поработать с автомобилями от всех основных производителей. Некоторые из них ремонтировать трудно даже в мастерских.

Он назвал пять марок, которые никогда не рекомендовал бы своей семье. Среди них – именитые бренды, рассказывает ресурс Go Banking Rates.

5 марок автомобилей, которых следует избегать

В список, составленный Крисом Пайлом, вошли самые известные бренды на рынке: Volkswagen, Mercedes Benz, Audi, Mini и Jaguar.

"Я не люблю работать с этими марками и не советовал бы никому их покупать", – говорит бывший механик.

Это не значит, что эти авто плохие, но они могут создать многим автовладельцам головную боль. И это не то, чего они ожидают, когда покупают дорогое транспортное средство.

Пэйл также объяснил, почему именно он не рекомендовал бы эти автомобили своим близким.

Причина 1: Дорогие запчасти и расходные материалы

Когда что-то нужно починить, владельцы этих автомобилей могут увидеть довольно шокирующий ценник. Запчасти, расходные материалы, жидкости и фильтры для них часто стоят дороже, говорит Пайл.

Речь идет даже о таких элементах регулярного технического обслуживания, как масляные фильтры и тормозные колодки.

Причина 2: Ограниченные возможности на рынке запчастей

Для большинства марок автомобилей, когда речь идет о запасных частях, есть из чего выбрать. Часто можно найти качественные альтернативные варианты на рынке послепродажного обслуживания, которые стоят дешевле, чем оригинальные детали от производителя. Но не с этими марками авто – нужно покупать дорогие оригинальные детали.

Причина 3: Трудно добраться до нужного элемента

Современные автомобили имеют множество компонентов под капотом. Однако в этих люксовых марках авто добраться до них – еще тот квест, говорит механик. Специалисты должны снимать несколько компонентов, чтобы наконец получить доступ к детали, которую нужно починить.

Причина 4: Профессиональные ресурсы ограничены

Даже профессиональные механики сталкиваются с трудностями при работе с этими брендами. Поэтому мастерские должны инвестировать в диагностическую информацию и обучение, касающиеся конкретных марок, а эти расходы в конечном итоге ложатся на клиентов.

Причина 5: Диагностические инструменты не работают

Современный ремонт автомобилей в значительной степени полагается на компьютеризированные диагностические инструменты. Они прекрасно работают с большинством марок автомобилей, однако часто несовместимы с роскошными автомобилями, говорит специалист. Поэтому механики вынуждены использовать дорогие инструменты, предназначенные для конкретных марок, или направлять клиентов в дилерские центры. И это значительно усложняет и удорожает процесс устранения неисправностей.

Причина 6: Общий уровень сложности авто

Все вышеупомянутые факторы в совокупности создают автомобили, которые просто сложнее диагностировать и ремонтировать. Простая правда заключается в том, что то, что может быть быстрым ремонтом на Toyota, становится сложным проектом на Audi, добавляет ресурс.

Когда старую машину нужно заменить

Ранее владелец мастерской PSK Auto Repair Майк Малески рассказал, когда автомобилистам нужно задуматься о новой машине. По его словам, есть три признака, на которые стоит обратить внимание.

В частности, пора подумать о замене авто, если ремонт стоит очень дорого. Иногда гораздо выгоднее пересесть на другую машину.

