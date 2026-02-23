Подержанные авто возрастом до пяти лет: названы модели, которые раскупают как горячие пирожки

Наибольшим спросом в этом сегменте пользовался Nissan Rogue.

В прошлом месяце украинцы приобрели почти 3,5 тысячи подержанных легковых автомобилей возрастом до пяти лет, которые были ввезены из-за границы. Об этом сообщили специалисты портала "УкрАвтопром".

Напомним, что в течение января украинский автопарк пополнился 17 тысячами подержанных легковых автомобилей. Таким образом, каждый пятый из них был возрастом до пяти лет.

Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковых автомобилей составили бензиновые модели, на которые пришлось 49% рынка. Сразу за ними идут электромобили (29%), тогда как третье место заняли гибридные авто (15%). Дизельные машины и авто с ГБО охватили 6% и 1% рынка, соответственно.

Видео дня

Наиболее востребованным среди импортируемых подержанных авто возрастом до пяти лет оказался компактный кроссовер Nissan Rogue. Украинцы ценят автомобиль за просторный салон, комфортную подвеску, современные системы безопасности и хорошие показатели топливной экономичности.

В целом десятка лидеров выглядит так:

Nissan Rogue – 203 единицы. Tesla Model Y – 158 ед. Mazda CX-5 – 152 ед. Volkswagen Tiguan – 136 ед. Tesla Model 3 – 125 ед. Ford Escape – 87 ед. Audi Q5 – 86 шт. Jeep Compass – 69 шт. KIA Niro – 66 шт. Mazda CX-30 – 63 шт.

Автомобильный рынок – последние новости

Ранее стало известно, что в январе украинцы приобрели 3,1 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Этот показатель на 20% превысил результат за аналогичный период 2025 года. Пятерку лидеров захватили кроссоверы. На первой позиции оказался Ford Escape.

Также сообщалось, что в январе на внутреннем рынке Украины было заключено более 3550 сделок купли-продажи подержанных электромобилей. По сравнению с декабрем этот показатель уменьшился на 17%, в то же время в годовом измерении зафиксирован заметный рост.

Вас также могут заинтересовать новости: