Европейские автопроизводители могут создать своего рода аналог корпорации Airbus, которая возникла путем слияния нескольких авиапроизводителей.

Компании Volkswagen, Renault и Stellantis всегда были конкурентами, однако сейчас они думают о "немыслимом", рассматривая возможность сотрудничества ради борьбы с общей угрозой в лице китайских электромобилей. Об этом сообщает Bloomberg.

"Существует абсолютное признание того, что в будущем компании, которые не смогут конкурировать с Китаем, окажутся в беде", — говорит главный исполнительный директор корпорации Stellantis Карлос Таварес.

Отмечается, что руководители европейских автомобильных компаний рассматривают различные идеи: от объединения ресурсов для разработки до объединения предприятий. При этом ближайшие месяцы имеют решающее значение.

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"Продажи полностью электрических авто в этом году будут расти самыми медленными темпами с 2019 года. Уменьшение динамики усилит конкуренцию между производителями, которую европейцы могут не выдержать. Например, китайский электрокар BYD Dolphin оказался очень похожим по характеристикам на Volkswagen ID.3 (первый серийный электромобиль Volkswagen), но стоит он на 7 тысяч евро дешевле", - пишет издание.

С другой стороны, информирует СМИ, на европейцев давит Tesla Илона Маска, которая традиционно контролирует значительную часть рынка ЕС. Поэтому фактически сейчас на кону судьба отрасли из 13 млн. рабочих мест, что дает 7% ВВП Евросоюза.

В Украине растет спрос на электромобили

Ранее стало известно, что украинцы разметают электромобили. Так, в прошлом году в Украину импортировали 37 953 электромобилей, что в 4 раза превышает импорт 2021 года.

Наиболее популярными среди них оказались Volkswagen, Tesla, Nissan, Renault и Honda.

При этом импорт авто в Украину сократился почти вдвое в 2023 году. В то же время на электрокары пришлось 10% от общего количества импортируемых в страну авто.

Всего за прошлый год в Украину завезли 400 тысяч транспортных средств: это самый низкий показатель за последние три года.

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