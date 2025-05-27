Западные производители уже давно проигрывают китайским конкурентам в ценовой борьбе.

Компания BYD резко снизила цены на свои электромобили в Китае, усиливая конкуренцию с Tesla. Об этом сообщает The Telegraph.

Известный китайский производитель начал продавать свою базовую модель почти на 75% дешевле, чем самый дешевый автомобиль Tesla. Это произошло после того, как хэтчбек Seagull подешевел на 20% - до 55 800 юаней (примерно 7700 долларов).

Это примерно четверть от стоимости самой доступной модели Tesla - Model 3, которая стоит 231 900 юаней.

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Компания со штаб-квартирой в Шэньчжэне, среди инвесторов которой есть Уоррен Баффет, объявила на выходных о скидках на 22 модели в Китае до конца июня. Этот шаг стал ответом на спад спроса на внутреннем рынке и увеличение пошлин в ЕС и США.

Массовые снижения демонстрируют жесткую конкуренцию на рынке. В апреле на складах дилеров осталось непроданными рекордные 3,5 млн электрокаров - это самый высокий уровень запасов с декабря 2023 года. Продажи пострадали из-за замедления экономического роста в КНР.

Специалисты отмечают, что Tesla и другие западные производители уже давно проигрывают китайским конкурентам в ценовой борьбе.

Так, в прошлом месяце BYD впервые обогнала Tesla в Европе по объему продаж, а в январе опередила ее в Великобритании. Этому способствует "бойкот" Tesla, вызванный поддержкой Дональда Трампа со стороны Илона Маска.

Украинский авторынок - последние новости

Доля китайских автомобилей в украинском автопарке неуклонно растет. Если говорить о новых легковых авто, то абсолютным лидером в апреле стал BYD Song Plus. На втором месте оказался Zeekr 001, тогда как третье занял Audi Q4, собранный в Китае.

Напомним также, что в прошлом месяце украинцы приобрели почти 4 тысячи подержанных легковых авто, ввезенных из США. Наиболее популярным в этом сегменте оказалась модель Tesla Model Y.

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