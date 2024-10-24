Новые твердотельные батареи имеют значительные преимущества над существующими литий-ионными решениями.

Автокорпорация Stellantis и компания Factorial объединили усилия для внедрения твердотельных батарей в модель Dodge Charger Daytona. Ожидается, что эти электромобили выйдут на дороги к 2026 году, став ключевым этапом в переходе к массовому производству инновационных технологий. Об этом сообщает пресс-служба Stellantis.

Новые электромобили будут оснащены твердотельными батареями Factorial с энергоемкостью более 390 Вт-ч/кг. В компании отмечают, что эти батареи имеют значительные преимущества над имеющимися литий-ионными решениями: более высокую плотность энергии, меньший вес, улучшенную производительность и потенциал для дальнейшего снижения стоимости транспортного средства. Stellantis инвестировала 75 миллионов долларов в Factorial еще в 2021 году.

"Интегрируя инновационное аккумуляторное решение Factorial в платформу STLA Large, мы подтверждаем его потенциал для расширения нашей линейки электромобилей, гарантируя, что в ближайшие годы клиенты получат выгоду от улучшенной производительности, большего запаса хода и более быстрого времени зарядки", - отметил главный инженер и технолог компании Stellantis Нед Курик.

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Справка УНИАН. Твердотельные батареи - это тип батареи, в которой используются твердые электроды и электролиты, в отличие от жидких или полимерных гелевых электролитов, которые используются в традиционных литий-ионных батареях.

Их производители обещают сокращение времени зарядки, больший запас хода и отсутствие риска пожара.

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