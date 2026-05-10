Идеален для длительных поездок: назван электромобиль с самым большим запасом хода

Также эта модель способна развивать скорость до 270 км/ч.

Для многих водителей одним из ключевых факторов при покупке электромобиля является запас хода. Современные модели могут легко проехать сотни километров без подзарядки, но даже среди них есть лидер.

В BGR рассказали, какой электромобиль имеет самый большой запас хода. Эта модель отлично подходит для длительных поездок.

В издании поделились, что Lucid Air Grand Touring является электромобилем с самым большим запасом хода. Он способен проехать до 824 км по тестовому циклу EPA.

Видео дня

Более того, в Lucid Motors заявляют, что Lucid Air Grand Touring может проехать 960 км без подзарядки. Это подтверждают и результаты тестов по циклу WLTP.

Отмечается, что огромный запас хода Lucid Air Grand Touring не является единственным плюсом этой модели. Электромобиль также поддерживает быструю зарядку, которая позволяет увеличить запас хода на 320 км всего за 12 минут при подключении к зарядной станции постоянного тока мощностью 350 кВт.

Кроме того, Lucid Air Grand Touring является очень быстрым автомобилем. Он оснащен двумя электромоторами сумарной мощностью 819 л.с. и 1200 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,2 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 270 км/ч.

Главным недостатком Lucid Air Grand Touring является ценник. Эта версия продается в США по цене от 114 900 долларов.

Lexus представила новый 6-местный электрокроссовер

Напомним, что ранее компания Lexus представила новый электрический кроссовер TZ. Его длина составляет 5,1 метра, а колесная база - 3050 мм.

Lexus TZ получил 6 посадочных мест и просторный интерьер. Этого удалось добиться благодаря продуманной компоновке и размещению аккумуляторной батареи в полу.

Новинка получила продвинутую шумоизоляцию и аудиосистему Mark Levinson с 21 динамиком. В Lexus заявляют, что дизайн приборной панели был разработан с учетом простоты и уютной атмосферы.

Вас также могут заинтересовать новости: