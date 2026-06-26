Volkswagen закроет заводы и уволит 100 000 человек: этот шаг уже назвали 'беспрецедентным'

Крупнейший европейский автопроизводитель сталкивается с системными трудностями.

Немецкий концерн Volkswagen намерен в ближайшие годы сократить по всему миру до 100 000 сотрудников. Об этом сообщает BILD.

В настоящее время в концерне работает около 657 000 сотрудников. Если план будет утвержден, это означает удвоение ранее установленной цели по сокращению.

В среднесрочной перспективе могут быть закрыты четыре завода. Под угрозой оказались производственные площадки Volkswagen в Ганновере, Цвиккау и Эмдене, а также завод Audi (входит в состав Volkswagen) в Неккарзульме. Производство на этих площадках может быть остановлено после завершения выпуска нынешних моделей. В Цвиккау сейчас собирают электромобили ID.3 и Cupra Born, в Эмдене – ID.4 и ID.7. Завод в Ганновере играет ключевую роль в подразделении коммерческого транспорта.

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Сам концерн пока ограничился кратким комментарием. Пресс-секретарь компании Volkswagen заявил, что концерн не комментирует внутренние конфиденциальные документы.

"Вместо того чтобы демонстрировать слепой активизм, правление должно наконец выполнять свою работу и сосредоточиться на своей основной деятельности: конкурентоспособных продуктах, технологиях, структуре концерна и синергиях внутри него, а значит – и на обеспечении стабильной занятости", – отмечается, в свою очередь, в совместном заявлении производственного совета Volkswagen и профсоюза IG Metall.

BILD также сообщает, что концерн могут "полностью реорганизовать".

Ключевой бренд Volkswagen, а также подразделение по производству компонентов планируется вывести из концерна и преобразовать в самостоятельные компании. Предполагается, что отдельно выделенные бренды в будущем можно будет проще выводить на рынки капитала.

Кризис в Volkswagen – последние новости

Крупнейший автопроизводитель в Европе может вообще исчезнуть. В рамках внутреннего расследования были опрошены члены правления и наблюдательного совета Volkswagen AG. Целью этой инициативы была оценка уровня внутренней сплоченности в компании.

Высшее руководство почти единодушно согласилось, что ситуация в концерне Volkswagen AG является критической. Шестеро из девяти опрошенных членов правления оценили состояние компании как представляющее угрозу её существованию. Ещё трое назвали ситуацию напряжённой.

Панические настроения руководства Volkswagen возникли не на пустом месте. По данным Deutsche Welle, по итогам прошлого года чистая прибыль концерна Volkswagen AG после уплаты налогов сократилась примерно на 44% – до 6,9 млрд евро против 12,4 млрд евро годом ранее.

Основным фактором снижения стали убытки, зафиксированные в дочерней компании Porsche, которые возникли на фоне пересмотра стратегии с акцентом на продление жизненного цикла двигателей внутреннего сгорания. Это негативно повлияло на финансовые показатели материнского концерна. К этому добавились многомиллиардные потери, вызванные американскими таможенными ограничениями, введенными администрацией президента США Дональда Трампа.

В конце прошлого года стало известно, что Volkswagen сворачивает выпуск автомобилей на своем заводе в Дрездене. Такое решение было принято на фоне снижения продаж в Китае и ослабления спроса на европейских рынках.

Сообщалось также о временной приостановке производства двух ключевых моделей Volkswagen – Volkswagen Golf и Volkswagen Tiguan. В компании пояснили, что этот шаг был "заранее запланирован" и связан с необходимостью оптимизации складских запасов.

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