Раскупают кроссоверы: названы самые популярные модели авто в Украине в новом году

Наибольшим спросом на рынке новых автомобилей пользуются Renault Duster, Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser Prado.

В прошлом месяце десять самых популярных моделей обеспечили 37% украинского рынка новых легковых автомобилей. Об этом сообщили специалисты "УкрАвтопрома".

Новый рейтинг стал очередной демонстрацией популярности кроссоверов. Эти автомобили ценятся за практичность и универсальность – они сочетают комфорт "обычного" легкового авто с возможностями внедорожника (хотя и не являются внедорожниками в полном смысле этого термина).

Лидером продаж на рынке новых легковых автомобилей в прошлом месяце стал компактный кроссовер Renault Duster, который традиционно пользуется большим спросом на украинском рынке. Автомобиль ценят (не только в Украине) за сочетание доступной цены, высокой надежности и хорошей проходимости. Свою роль играют неприхотливость в обслуживании и относительно дешевые запчасти.

На втором месте расположилась Toyota RAV4 − еще один компактный кроссовер, который уже давно стал классикой. Третье место занял внедорожник Toyota Land Cruiser Prado – большой статусный автомобиль, который ценят, в частности, за его надежность.

ТОП-10 новых легковых автомобилей января:

Renault Duster – 409 ед.;

Toyota RAV4 – 334 шт.;

Toyota Land Cruiser Prado – 218 ед.;

Hyundai Tucson – 200 шт.;

BYD Leopard 3 – 169 шт.;

Mazda CX-5 – 139 шт.;

Škoda Kodiaq – 138 шт.;

BYD Sea Lion 06 – 110 шт.;

Volkswagen ID. UNYX – 96 шт.;

Škoda Octavia – 84 шт.

По итогам прошлого месяца в Украине было продано более 5,1 тысячи новых легковых автомобилей. Это самый высокий показатель для января за последние три года. Лидером по популярности стала марка Toyota, продажи которой выросли на четверть по сравнению с прошлым годом. Кроме нее в тройку лидеров попали BYD и Renault.

Также сообщалось, что в прошлом году украинцы приобрели 96,9 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей возрастом до пяти лет. Самыми популярными в этом сегменте оказались Tesla Model Y, Tesla Model 3 и KIA Niro.

