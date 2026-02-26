В Украине – дефицит гречки: прилавки завалит крупа из России, – эксперт

Предыдущий урожай был одним из худших за 25 лет.

Из-за недостаточного урожая в прошлом году, в Украине уже сейчас фиксируют дефицит гречки. Единственный поставщик, который может удовлетворить спрос на крупу, – Россия, сообщил исполнительный директор Международной ассоциации гречихи Сергей Громовой в комментарии УНИАН.

По его словам, российскую гречку могут продавать в отечественных магазинах под видом казахской

"В этом году дефицит гречки. Спрос в Украине не растет, но урожай меньше. Худший урожай был в 2019 году. Прошлогодний – близок к нему по объемам. Они где-то почти одинаковые. Так что это худший показатель за последние 25 лет, если не брать 2019 год", – констатирует Громовой.

По его словам, единственная страна в мире, которая может закрыть дефицит крупы в Украине, – Россия.

"Россия, Китай, Украина – это три страны, которые занимались экспортом. Остальные страны – все были импортерами. Теперь экспортер в мире остался единственный – Россия. У Украины практически нет собственных мощностей для экспорта. В Китае импорт превышает экспорт. Фактически купить гречку нам негде. Да и китайская гречка по качеству другая. Наши потребители не будут ее есть – она горчит", – пояснил глава Ассоциации.

Он отметил, что напрямую во время полномасштабной войны гречка из России попасть в Украину не может, но есть обходные пути.

"Используя договор о свободной торговле Украины с Казахстаном, под видом казахской гречихи оттуда будет заезжать российская. Казахстан граничит с Алтайским краем, который выращивает 50% российской гречихи. В предыдущие годы здесь на границе со стороны Казахстана построено четыре новых завода. Россияне завозили туда крупу, перерабатывали – и она становилась казахской", – рассказывает о "перевоплощении" крупы Громовой.

Ранее Россия фактически контролировала украинский гречневый рынок с 2016 по 2022 год, говорит собеседник. Поставки российско-казахской гречихи смогут удержать цены на крупу в Украине от сильного подорожания, прогнозирует он.

"Дальше я не вижу особого роста. Цена, конечно, немного подрастет и стабилизируется на определенных позициях экономической выгоды импортеров и способности наших потребителей покупать гречку по 80, 90 или по 60 гривень", – говорит глава Ассоциации.

Однако в целом ситуация в отрасли остается сложной из-за нехватки финансов, поэтому новый урожай этого года также может быть недостаточным.

"Нужно улучшить новый урожай, но никто этим не занимается. Власть устранилась от влияния на нишевые культуры, в частности на гречку. В свое время в 2020 году Ассоциация пролоббировала постановление Кабмина – были продотованы производители, ситуация стабилизировалась после неурожая 2019 года. Это постановление Кабмина действует и в этом году. Если бы правительство немного заложило денег для поддержки гречководов – ситуация не была бы такой катастрофической, как сейчас. А так будут снова ценовые качели", – резюмирует Громовой.

Гречка на мировом рынке – последние новости

Собственную гречку в мире выращивают всего 24 страны. Еще 10 лет назад Украина была одним из главных ее экспортеров, однако Россия выбила украинских аграриев с рынка агрессивной демпинговой политикой.

В прошлом году РФ стала основным поставщиком гречки и в США, потеснив с первого места Канаду.

