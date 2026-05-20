Счет на тысячи гривень: насколько подорожает посевная на один гектар земли

Увеличение расходов фермеров приведет к росту цен на продовольственную продукцию.

Из-за подорожания энергоносителей и удобрений дополнительные расходы украинских аграриев на посевную вырастут до 1000 гривень на тонну продукции. Об этом Agro Team Expo рассказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

"Если рост цен на энергоносители будет длительным, совокупный эффект для отдельных культур и маршрутов может приближаться к 1 000 гривень на тонну. И это уже будет серьезным фактором для экономики производства", – отмечает Высоцкий.

Средний показатель урожайности зерновых с гектара земли в Украине составляет 3–5 тонн, поэтому затраты в пересчете на гектар могут достичь 3–5 тысяч гривень.

Высоцкий напоминает, что Украина зависит от импорта удобрений примерно на 60%. Поэтому война в Иране, которая вызвала перебои с поставками энергоресурсов и удобрений, ведет к увеличению расходов фермеров.

При этом чиновник уточняет, что большую часть удобрений аграрии закупили заранее и вносили их в основном прошлой осенью. Поэтому стоимость урожая этого года вырастет не так ощутимо, как в следующем году. Большее влияние будут оказывать цены на дизельное топливо.

"Если смотреть только на полевые работы, то эффект подорожания топлива ощутим, но не критичен: для кукурузы это может быть около 100–300 гривень на тонну в зависимости от того, считаем ли мы только весеннюю кампанию или весь годовой цикл работ. Но топливо влияет не только на поле. Оно заложено в доставку ресурсов, перевозку урожая, сушку, логистику и экспортные расходы", – говорит Высоцкий.

В то же время директор агрохимической компании Vitagro Partner Александр Холод сообщил изданию latifundist, что стоимость посевной кампании 2026 года уже выросла как минимум на 70 долларов на гектар, или более 3 000 гривень.

"По дизельному топливу у нас плюс 67%, по карбамиду – почти плюс 70%. Ожидаем, что эта посевная будет дороже как минимум на 70 долл./га. И это, скорее всего, минимальная оценка. Продажи зерна от аграриев идут медленно из-за ценовой неопределенности, логистики и геополитических рисков. И это создает финансовое давление как на самих производителей, так и на нас, поставщиков", – говорит Холод.

Урожай в Украине – последние новости

По расчетам Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, Украина в этом году должна собрать урожай на уровне прошлогоднего – 60,4 млн тонн против 61 млн тонн в 2025 году.

Однако, если война на Ближнем Востоке не закончится до середины лета, то уже осенью будет новая волна роста стоимости удобрений. Это усилит финансовое давление на фермеров и приведет к дальнейшему удорожанию сельскохозяйственной продукции.

