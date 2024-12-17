Рождественский стол в 2024 году обойдется украинцам в чуть более чем 1300 гривен, а новогодний - почти три раза дороже.

Новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи из четырех человек обойдется около в 3594,05 грн, то есть на 24,8% дороже, чем в прошлом году.

Как сообщает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики", ученые посчитали стоимость новогоднего стола 2025 года по средним ценам супермаркетов Украины по состоянию на середину декабря 2024 года.

Новый год 2025 - сколько стоит накрыть стол

По словам директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академика НААН Юрия Лупенко, расчеты показывают, что салат "Оливье" (3 кг продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 384,41 грн. Это на 17,7% больше, чем при праздновании Нового 2024 года.

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Кроме того, из-за роста цен на составляющие салата "Сельдь под шубой" (1,570 кг продуктов) стоимость новогоднего блюда достигнет 168,19 грн. Это на 21,9% превысит прошлогодний показатель в 138,01 грн. При этом полкилограмма филе традиционной для украинского стола сельди обойдется в 119 грн.

Отмечается, что расходы на мясные продукты выросли за год на 13,4%. В общем, стоимость 2,850 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 1029 грн.

Также в этом году существенно прибавили в цене молочные продукты: 300 г твердого сыра будет стоить 148,5 грн (+28%), а 200 г сливочного масла - 104 грн (+44%).

Стоимость овощей на новогоднем столе, в среднем, составит 496 грн. Это на 32% больше стоимости прошлого года. А фрукты на праздничном столе обойдутся в 254 грн (рост стоимости на 49%). Например, 2кг мандаринов стоят 177 грн.

Батон белого хлеба будет стоить 28 грн (+19%). Шоколадные конфеты - в среднем 280 грн за 1 кг (+40%).

Бутылка шампанского "Артемовское" (0,75 л) обойдется в 209 грн. Таким образом цена выросла на 17%. Безалкогольные напитки к праздничному столу обойдутся в 110,95 грн (рост в цене на 7,3%).

Таким образом, стоимость бюджетного варианта новогоднего стола для среднего украинца составит 3594,05 грн.

Кроме того, семьям, которые имеют возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить еще около 739 грн. В зависимости от производителя баночка 100 г красной икры обойдется в среднем в 420 грн, а 180 г красной рыбы - в 319 грн. Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами составит 4333,05 грн (+27,3%).

Рождество 2024 - сколько стоит накрыть стол

Как отметил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко, рождественское меню из блюд, которые являются традиционными для рождественского стола среднестатистической семьи: кутья и узвар, жареная рыба, винегрет, вареники (с картофелем, с капустой, с вишнями), тушеная капуста, борщ постный с фасолью, жареный картофель, овощи свежие и соленые - обойдутся в расчете на среднестатистическую семью около 1365 грн, что на 41 % превысит прошлогодний показатель в 970 грн.

В частности, пшеничная кутья - 950 г продуктов традиционной рецептуры - обойдется в 175,05 грн и станет вторым по стоимости блюдом на праздничном столе. Самым дорогим блюдом в этом году будет жареная рыба - 306,97 грн. За 2 кг живого карпа придется заплатить 301 грн, а за 200 г муки - 5,97 грн.

Третьим по стоимости блюдом будет борщ постный с фасолью. За 2,535 кг продуктов (на 2 л воды) надо будет отдать 131,94 грн.

Традиционный узвар из сушеных яблок, груш и чернослива будет стоить в супермаркетах 105,36 грн (600 г на 2 л воды). Салат "Винегрет" (1,73 кг продуктов) будет стоить 67,75 грн.

Также традиционными постными блюдами являются вареники. Так, вареники с картофелем (1,51 кг продуктов) будут стоить 50,06 грн. Вареники с капустой (1,481 кг продуктов) стоят 52,50 грн. Цена на вареники с вишней составит 69,74 грн (за 810 г продуктов).

Почему растут цены на продукты в Украине

По словам директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академика НААН Юрия Лупенко, рост стоимости новогоднего стола однозначно вызван следствием военных действий. А именно существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, дефицита и подорожанием топлива, перебоями и осложнениями внутреннего перемещения продукции, и неопределенностью многих людей.

Также характерными факторами этого года, которые способствовали дальнейшему повышению цен на продукты питания, являются неблагоприятные погодные условия летом 2024 года, сокращение производства, увеличение тарифов на электроэнергию, повышение цен на энергоносители, введение военного сбора в размере 5% и тому подобное.

"Рост по сравнению с прошлым годом стоимости новогоднего стола-2025 почти на четверть (+24,8%) свидетельствует об увеличении расходов рядовых украинцев на продукты питания, что особенно ощутимо на фоне экономических трудностей и снижения доходов населения. Следовательно, большинство украинцев вынуждены будут экономить на традиционном наборе продуктов питания", - подытожил Лупенко.

Цены на продукты в Украине - последние новости

16 декабря сообщалось, что в Украине продолжают дорожать овощи. В частности, возобновился рост цен на картофель. Так, популярный овощ продают по 22-28 гривень за килограмм, хотя неделей ранее овощ отдавали по 20-25 грн за кг.

Что касается фруктов, то из-за активизации спроса цены преимущественно росли. Отмечается, что только апельсины прибавили в цене 15-20% - от 80 до 120 гривень, а диапазон цен мандаринов составляет от 90 до 120 гривень за килограмм, клементины - 50-60 гривень.

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