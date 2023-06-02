Президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что российская сторона пообещала не препятствовать выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия.

Россия продолжает терроризировать мир в вопросе зерна не только на уровне Стамбульского координационного центра, но и пытается не допустить включения Николаевщины в зерновое соглашение.

Такое заявление в эфире телемарафона сделала руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, отметив при этом, что на Кинбурнской косе оккупанты продолжают обстрелы акватории Днепро-Бугского лимана в направлении Очакова и в направлении Куцюрубской громады, передает "Укринформ".

"Направление их огневого контроля направлено на недопущение включения Николаевщины в зерновое соглашение. Они продолжают терроризировать зерновое соглашение не только на уровне Стамбульского координационного центра, где блокируют работу уже определенных портов Одесской области, останавливают операции, искусственно создавая препятствия, так и на этом направлении, более перспективном на будущее", - сказала Гуменюк.

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Что происходит с зерновой сделкой

Зерновое соглашение 17 мая было продлено на два месяца. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что российская сторона пообещала не препятствовать выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия.

После последнего продления действия соглашения 17 мая РФ продолжала блокировать крупнейший из портов сделки - "Южный".

26 мая Россия в очередной раз объявила о том, что собирается выйти из соглашения, если не будут удовлетворены ее требования по подключение "Россельхозбанка" к международной межбанковской системе SWIFT.

30 и 31 мая Россия без объяснений зарегистрировала для инспекции только одно входное судно на порт "Черноморск", в то время когда другие стороны СКЦ подтвердили к участию в Черноморской инициативе 10 судов на три порта.

В очереди на инспекцию в территориальных водах Турции ожидают 50 судов, на которые должно быть загружено 2,4 миллиона тонн продовольствия для мира. Это почти вдвое больше объема, чем было экспортировано в мае. Некоторые суда ожидают инспекции СКЦ более 3 месяцев. Это более 1 миллиарда долларов убытков, которые сказываются на конечной стоимости продовольствия для мира.

По состоянию на 1 июня 2023 года зерновая инициатива была под угрозой, поскольку РФ заблокировала вход судов во все украинские порты. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле объявил о невозможности составления инспекционного плана на 1 июня из-за очередного безосновательного отказа российской делегации регистрировать входящий флот к участию в инициативах.

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