Такая блокировка продолжается почти месяц, с 29 апреля

Зерновое соглашение возобновлено, однако Россия продолжает блокировать вход судов в крупнейший из портов - "Южный". Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook, отмечая, что такая блокировка продолжается почти месяц, с 29 апреля.

Отмечается, что 19 мая было проинспектировано 3 судна на погрузку в порты "Одесса" и "Черноморск", однако в инспекции и регистрации судов на порт "Южный" Россия отказала в одностороннем порядке и без объяснения причин.

"20 мая российская делегация в СКЦ согласилась провести 7 инспекций входного флота на порты" "Одесса" и "Черноморск", но провела только 2. Все заявленные на порт "Южный" Россия вновь вычеркнула как из регистрационного списка, так и из инспекционного плана. 21 мая запланировано только 4 инспекции, но снова без судов на порт "Южный"", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас в порту "Южный" находится более 1,5 млн тонн агропродукции для 10 стран мира, которые должны быть загружены на 26 судов, продолжающих ожидать в территориальных водах Турции.

"Россия нашла новый путь, как уменьшить эффективность "зерновой сделки" и соответственно уменьшить экспорт на нужды мира. Ведь порт "Южный" является крупнейшим портом по пропускной способности и его исключение существенно повлияет на уменьшение экспортных объемов", - отмечают в министерстве и призывают партнеров найти пути решения этой проблемы.

Зерновая сделка - что известно

В июле прошлого года при посредничестве Турции и ООН было подписано зерновое соглашение. Оно позволило возобновить экспорт зерновых через три порта - "Южный", "Черноморск" и "Одесса".

Россия периодически блокировала нормальную работу зернового коридора, задерживая инспекцию, вследствие чего образовывались очереди из судов.

В мае возникла угроза окончательного прекращения работы коридора, поскольку Россия угрожала выйти из сделки, если не будут учтены интересы российской стороны по поставкам удобрений.

17 мая стало известно, что зерновую сделку все же продлили до 18 июля.

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