Некоторые суда ожидают инспекции СКЦ более 3 месяцев.

Зерновая инициатива снова остановлена, поскольку Россия заблокировала регистрацию входного флота во все украинские порты, сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.

"Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле объявил о невозможности составления инспекционного плана на 1 июня из-за очередного безосновательного отказа российской делегации регистрировать входящий флот к участию в инициативе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 30 и 31 мая Россия без объяснений зарегистрировала для инспекции только одно входное судно на порт "Черноморск", в то время когда другие стороны СКЦ подтвердили к участию в Черноморской инициативе 10 судов на три порта.

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"В очереди на инспекцию в территориальных водах Турции ожидают 50 судов, на которые должно быть загружено 2,4 миллиона тонн продовольствия для мира. Это почти вдвое больше объема, экспортированного в мае. Некоторые суда ожидают инспекции СКЦ более 3 месяцев. Это более 1 миллиарда долларов убытков, которые сказываются на конечной стоимости продовольствия для мира", - отмечают в министерстве.

Сообщается, что украинская делегация направила письмо в секретариат СКЦ с требованием возобновить полноценную работу в составе трех инспекционных команд и девяти инспекций в день, как того требуют процедуры СКЦ.

В министерстве напомнили, что саботаж и торможение работы со стороны российской делегации в СКЦ продолжается уже семь месяцев, в результате чего мир недополучил минимум 20 миллионов тонн продовольствия.

Зерновая сделка - что известно

В июле прошлого года было подписано соглашение о разблокировании трех украинских портов для экспорта украинского зерна. С тех пор Россия несколько раз блокировала инспекцию судов в Черном море без объяснения причин.

После последнего продления действия соглашения 17 мая РФ все равно продолжала блокировать крупнейший из портов сделки - "Южный".

Также 26 мая Россия в очередной раз объявила о том, что собирается выйти из соглашения, если не будут удовлетворены ее требования - по транзиту российского аммиака и подключению "Россельхозбанка" к международной межбанковской системе SWIFT.

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