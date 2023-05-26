Страна-агрессор не впервые использует шантаж, чтобы добиться своих целей.

В России грозятся выйти из зерновой сделки, если "Россельхозбанк" не подключат к международной межбанковской системе SWIFT.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что на их требование переподключить банк к SWIFT официальный представитель Генсекретаря ООН сказал, что есть другие возможности осуществлять банковские транзакции. Также они возмущены отсутствием транзита аммиака.

"Со своей стороны отмечаем, что коль скоро аммиак через порт Южный не идет, есть другие порты, пока работающие при нашем содействии на вывоз украинского зерна. Если Россельхозбанк не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других "системных" проблем, блокирующих наш сельхозэкспорт, то "черноморской инициативе" также придется подыскивать альтернативы", - говорится в сообщении Министерства.

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Зерновая сделка: последние новости

Напомним, что 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировке портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции.

В конце октября Минобороны РФ обвинило Великобританию в причастности к атаке на Черноморский флот и объявило, что выходит из зерновой сделки.

Позже они уточнили, что не вышли, а "приостановили действие" соглашения. Уже через несколько дней РФ возобновила свое участие в ней.

В марте россияне согласились продлить действие соглашения, однако на 60 дней. Они требуют выполнить их условия, среди которых - подключение "Россельхозбанка" к SWIFT, снятие запрета на доступ в порты, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и разблокирование ряда зарубежных активов и счетов.

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