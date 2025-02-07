Итальянский экспорт вина может пострадать из-за новой политики Трампа.

Американские импортеры накапливают запасы итальянского игристого вина "Просекко", чтобы защитить себя от возможного влияния тарифов, которыми угрожает президент США Дональд Трамп. Об этом свидетельствуют данные винодельческой отрасли, пишет The Independent.

По информации торговой ассоциации "Союз итальянских вин", импорт итальянского игристого вина, 90% которого составляет просекко, после избрания Трампа президентом США, взлетел на 41%, превысив потребительский спрос, ведь импортеры заполняли складские запасы для будущих продаж.

"В конце года было вполне естественно делать дополнительные поставки", - отметил президент торговой ассоциации Ламберто Фрескобальди, намекая на неопределенность относительно того, повлияют ли тарифы на итальянские вина.

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Кроме того, дополнительные поставки были проведены и из-за возможности того, что потребители сократят расходы на вино, если тарифы сделают напиток слишком дорогим.

"Можем ли мы выжить без бокала вина? Да. Вино - это удовольствие", - отметил Фрескобальди в интервью Associated Press на этой неделе.

В The Independent напомнили, что итальянские вина не пострадали от тарифов во время первого срока Дональда Трампа. По состоянию на сегодня пока не было объявлено никаких тарифов против европейских партнеров, однако импортеры и дистрибьюторы просекко принимают меры предосторожности, чтобы защитить рынок.

По данным Торговой федерации, Италия экспортирует почти четверть своего вина в США, из-за чего этот сектор становится более уязвимым к вероятным тарифам, чем любой другой итальянский экспорт. В прошлом году итальянский экспорт вина в США составил 1,97 миллиарда долларов.

Что касается просекко, то оно стало самым продаваемым итальянским вином в США в прошлом году, на него пришлось почти 40% среди всех продаж.

Тарифы Трампа - что известно

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что США приостановили тарифы на канадский импорт. По его словам, после разговора с Дональдом Трампом Вашингтон решил приостановить введение предложенных тарифов минимум на 30 дней.

В то же время после того, как Дональд Трамп пригрозил ЕС тарифами, в Еврокомиссии пообещали "решительную реакцию" на это. Там отметили, что их торговые и инвестиционные отношения с США являются крупнейшими в мире, поэтому применение тарифов нанесет ущерб обеим сторонам.

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