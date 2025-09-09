Производство французского вина страдает из-за климата и пошлин США.

Жара, засуха и лесные пожары нанесли значительный ущерб знаменитым французским виноградникам. По предварительным подсчетам, производство вина в стране в 2025 году упадет ниже среднего показателя за пять лет, передает Bloomberg.

Новый прогноз объемов производства вина составляет 37,4 млн гектолитров. По сравнению с августовскими расчетами, он ухудшился на более чем 5 млн гектолитров (42,5 млн).

Показатель будет немного выше, чем в 2024 году, когда неблагоприятные погодные условия также повлияли на урожай, но на 13% ниже среднего показателя за пять лет. Среди основных причин - безумная жара и августовская засуха.

В дополнение к этому, юго-запад Франции пострадал от самого масштабного пожара за последние 70 лет, который уничтожил более 17 000 гектаров виноградников и других сельскохозяйственных угодий.

Стихийные бедствия ударили по французским виноделам на фоне введения президентом США Дональдом Трампом 15% импортной пошлины на поставки товаров в Штаты в прошлом месяце.

В целом изменение климата вызвало в 2024 году падение мирового производства вина до самого низкого уровня за последние 60 лет.

Последствия изменений климата для аграриев по всему миру

Именно из-за климатических изменений происходит сокращение поголовья крупного рогатого скота по всему миру. Это, в свою очередь, повлияло на цены на мясо, прежде всего говядину, которые в августе установили новый рекорд. Предыдущий продержался всего месяц.

В Европе наибольшее беспокойство вызывает ситуация в Великобритании, которая является основным экспортером говядины в ЕС. Плодородные почвы там постепенно превращаются в прерии.

