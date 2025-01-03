Внутреннее потребление вина катастрофически падает.

Французскому красному вину грозит "экзистенциальный" кризис. Молодые поколения все чаще предпочитают другие напитки или вовсе отказываются от алкоголя.

Издание Financial Times пишет, что потребление красного вина во Франции упало примерно на 90% с 1970-х годов. При этом общее потребление вина, включая красное, белое и розовое, сократилось во Франции более чем на 80% с 1945 года, и этот спад ускоряется, причем представители поколения Z покупают вдвое меньше, чем старшая когорта миллениалов.

Изменения в потреблении во Франции усугубляют глобальные тенденции, наносящие ущерб винному сектору, такие как снижение потребления алкоголя и изменение вкусов. В частности, красные вина выходят из моды среди молодежи, которая отдает предпочтение розе, пиву, крепким и безалкогольным напиткам.

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Отрасль также борется с резким падением спроса со стороны Китая, одного из основных экспортных рынков, и с последствиями изменения климата. Эти проблемы не в равной степени затронули все категории вин.

Некоторые лидеры отрасли ожидают, что производители отреагируют на ситуацию, сосредоточившись на более качественных винах или расширив ассортимент красных вин за счет других продуктов, таких как белые или слабоалкогольные вина - хотя это требует инвестиций в новые лозы и оборудование.

Член правления CIVB Жан-Пьер Дюран считает, что в будущем спрос на вина нижнего ценового диапазона будет невелик, поскольку молодые поколения отдают предпочтение качеству, а не количеству. Некоторые вина во Франции продаются всего за 2,50 евро за бутылку.

По его словам, перепроизводство и наличие большого количества вин низшего ценового сегмента подпортили имидж Бордо, хотя этот регион также известен районом Сент-Эмильон, где производятся высококачественные и дорогие вина.

Элитные винодельни также столкнулись с необходимостью адаптироваться к климатическим вызовам и изменениям предпочтений потребителей. В то же время некоторые винодельни не хотят внедрять инновации, либо из-за затрат, либо из-за приверженности традициям. Переход от производства красного к белому вину требует больших инвестиций в новые лозы и оборудование, и не все районы подходят для выращивания разных сортов винограда.

Многие также не спешат осваивать винный туризм и персонализированный маркетинг, которые могут привлечь более молодых потребителей, жаждущих получить опыт и историю при покупке.

В связи с этим в регионе Бордо выкорчуют до 9 500 гектаров виноградных лоз, чтобы ограничить перепроизводство и предотвратить распространение болезней из-за плохого ухода за виноградниками. Двухлетний план, реализация которого начался в 2023 году, предполагает выплату 6 000 евро за каждый выкорчеванный гектар из общего бюджета в 57 миллионов евро.

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