Европейский комиссар по торговле заявил, что американские чиновники хотят начать переговоры только после того, вступит в силу новый пакет пошлин Трампа.

Представители Европейского союза откладывают применение ответных мер на пошлины президента США Дональда Трампа на сталь и алюминий до середины апреля. Этот шаг необходим, чтобы уточнить список товаров, которые попадут под удар, и дать больше времени для сделки с США.

Издание The New York Times пишет, что Еврокомиссия решила, что все контрмеры, о которых объявляли ранее, вступят в силу в середине апреля, а не 31 марта.

"Это дает дополнительное время для обсуждений с администрацией США", - заявил пресс-секретарь Олоф Гилл.

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Евросоюз уже провел консультации по поводу конкретных товаров, на которые будут наложены новые пошлины. В список попало все - от нижнего белья до соевых продуктов и деталей машин.

Однако план Европы встретил жесткий отпор со стороны Вашингтона, и европейским чиновникам сообщили, что переговоры по предотвращению пошлин начнутся не раньше апреля, по словам торгового комиссара блока.

По словам Гилла, цель отсрочки первой волны европейских контрпошлин заключается в том, чтобы "найти правильный баланс товаров, учитывая интересы производителей, экспортеров и потребителей ЕС", оставаясь при этом открытым для диалога с США.

Комиссар ЕС по торговле Марош Сефчович заявил, что, по мнению европейцев, США планируют ввести дополнительные пошлины 2 апреля и что представители администрации Трампа не хотят вести переговоры до тех пор, пока об этом не будет объявлено.

"Только тогда партнеры смогут приступить к возможным переговорам", - сказал он, добавив, что Евросоюз будет гибко реагировать на новые меры.

Пошлины Трампа - последние новости

Президент США Дональд Трамп пригрозил Европе ввести пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25%. В ответ ЕС объявил о пошлинах на американские товары в размере 28,33 миллиарда долларов.

При этом французское шампанское и итальянский сыр пармиджано - одни из европейских деликатесов, которые окажутся под ударом, если Трамп введет пошлины на импорт из ЕС.

Кроме того, европейские виноделы забили тревогу, потому что столкнуться с непомерными расходами, если Трамп введет 200% пошлины.

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