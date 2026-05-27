Ценники перепишут уже летом: эксперт назвал продукты, которые подорожают

Скорее всего, будет расти стоимость продуктов с коротким сроком хранения.

Цены на продукты в Украине будут расти из-за войны в Иране, причем в ближайшее время следует ожидать повышения стоимости хлеба, молочных продуктов и мяса. Об этом изданию"Фокус" рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Война президента США Дональда Трампа против Ирана и последующая блокировка Ормузского пролива привели к росту цен на энергоносители и удобрения. Марчук отмечает, что критически важная для аграриев азотная группа удобрений подорожала примерно на 35% по сравнению с прошлым сезоном.

"Растет себестоимость производства для товаропроизводителей, которые сейчас закупают топливо на 67% дороже, чем в прошлом году. А поскольку реализация продукции происходит условно через три-четыре месяца, эти расходы впоследствии перекладываются на цену для потребителя", – комментирует ситуацию с топливом специалист.

Мировой топливный кризис по-разному влияет на различные группы товаров. Наиболее чувствительными к подорожанию энергоносителей являются перерабатывающие предприятия, молочные фермы и птицефермы.

"Если смотреть на работу перерабатывающих предприятий или производственных ферм, в частности молочных товарных ферм или птицеферм, они полностью зависят от энергетики, а именно от электроэнергии или газа. Соответственно, подорожание в этом сегменте влечет за собой подорожание для покупателей", – говорит Марчук.

Товары, которые сложно долго хранить, будут дорожать в первую очередь:

хлеб и хлебобулочные изделия;

молочная продукция;

мясо птицы;

свинина;

говядина.

А вот овощи, например, будут дорожать летом медленнее благодаря сезонности, поскольку продукция с открытого грунта не требует таких затрат на тепло и электроэнергию, как в тепличных хозяйствах.

Цены на продукты в Украине – основные прогнозы

Директор Института картофелеводства Николай Фурдыга прогнозирует, что картофеля в этом году в Украине хватит всем, а цена на овощ останется на уровне прошлого года.

А вот с косточковыми фруктами ситуация значительно хуже. Аналитик ассоциации "Ягодничество Украины" Денис Миронов считает, что Украина может недополучить значительную часть урожая персиков и абрикосов. Поэтому цены на эти фрукты вырастут как минимум на 20%, а в худшем случае – до 80%.

