Шаг к вступлению в ЕС: правительство одобрило проект Таможенного кодекса европейского образца

Для украинского бизнеса это означает более понятные и предсказуемые правила.

Правительство одобрило проект нового Таможенного кодекса европейского образца. Это один из ключевых шагов для вступления Украины в Евросоюз и выполнения обязательств в рамках переговорного процесса о членстве, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Он полностью согласуется с Таможенным кодексом ЕС и вводит единые с Евросоюзом таможенные правила. Это новые подходы к таможенным процедурам, авторизациям, гарантиям, декларированию и освобождению от пошлин", – отметила премьер.

По ее словам, для украинского бизнеса это означает более понятные и предсказуемые правила, более быструю адаптацию к европейскому рынку, упрощение логистики и новые возможности для торговли со странами-членами Евросоюза.

Видео дня

В то же время для бизнеса и граждан сохраняется непрерывность процессов: действующие авторизации продолжат действовать, а система "единого окна" будет работать в привычном режиме.

Реформа таможни Украины – главные новости

В сентябре 2024 года Верховная Рада приняла закон о реформе таможни, который предусматривал перезагрузку по образцу БЭБ, прозрачный конкурс на должность главы Гостаможслужбы и его политическую независимость, переаттестацию всех сотрудников в течение 18 месяцев с даты назначения нового главы и повышение зарплат на уровне закона.

В августе 2025 года правительство начало процесс открытого конкурса на должность руководителя Государственной таможенной службы Украины.

10 апреля 2026 года Кабинет министров назначил главой Государственной таможенной службы Украины руководителя одного из подразделений детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Ореста Мандзия.

Вас также могут заинтересовать новости: