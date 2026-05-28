'Окончательно развеивает даже последние остатки мифов': аналитики о падении второго 'Орешника'

Оказалось, что удар баллистической ракетой средней дальности "Орешник" ночью 24 мая по городу Белая Церковь в Киевской области был не единственным. В письме президента Украины Владимира Зеленского главе Белого дома с призывом продавать Украине зенитные ракеты типа Patriot указано об использовании двух ракет, сообщает Defense Express.

Как пишет издание, вторая ракета "Орешник" в ту ночь упала в Донецкой области где-то на временно оккупированной Россией территории.

До этого падение блоков было зафиксировано на одной из камер в оккупированном Донецке, которая была направлена на север в сторону захваченной Авдеевки и Константиновки, которая сейчас находится на линии фронта в 50 км от областного центра.

Аналитики отмечают, что теперь этому есть официальное подтверждение, но точку падения блоков БРСД "Орешник" по этому видео определить невозможно.

Издание сообщило, что использование второго "Орешника" окончательно разрушает даже остатки мифов российской пропаганды вокруг этой ракеты.

Предполагается, что запуск этой ракеты прошел абсолютно не по плану, а наведение боевых блоков произошло со значительной погрешностью.

Куда рашисты целились этой ракетой, неизвестно, но теперь гораздо более обоснованным становится мнение, что и падение "Орешника" в Белой Церкви могло быть промахом на 80 км, а настоящей целью был Киев", – говорится в статье.

Более того, издание считает, что эта версия вполне возможна, поскольку, если вспомнить, что в БРСД "Орешник" используются электронные лампы.

"И это не имеет никакого отношения к устойчивости против электромагнитного импульса во время ядерного взрыва", – отмечает издание.

Добавляется, что и так было понятно, что "Орешник" не является точным оружием. Однако такие отклонения для баллистической ракеты средней дальности, даже при условии, что она должна нести ядерные заряды, выходят за пределы требований еще к первым советским баллистическим ракетам средней дальности и даже немецкой "Фау-2".

Аналитики констатируют, что в целом получается, что якобы принятый на вооружение "Орешник" не демонстрирует надежности, что является ключевым требованием для любой ракеты, которая должна быть носителем ядерных зарядов.

Издание добавляет, что также возникает еще один вопрос относительно тех самых "лунных кратеров", которые якобы должны оставлять аналоговные "вольфрамовые стержни" так называемой "кинетической" части.

В публикации отмечается, что для их демонстрации в России даже запустили созданный с помощью ИИ фейк с аэродромом в Белой Церкви, авторы которого даже не знают, какого цвета трава в Украине в мае.

Кроме того, как утверждает издание, миф о разрушительности так называемых "кинетических" блоков "Орешника" опровергнут результатами исследования места удара по Белой Церкви.

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, Россия не использует иностранные компоненты для производства ракеты "Орешник". Власюк поделился, что, вероятно, компоненты, которые там использованы, уходят корнями в разработки 70–80-х годов. Он добавил, что преимущество этой ракеты в том, что она практически не подвергается воздействию РЭБ. В то же время Власюк отметил, что стоит все же дождаться некоторых результатов исследований, которые станут известны примерно через неделю. Чиновник рассказал, что в отличие от предыдущих атак РФ, на этот раз сохранилось больше пригодных для экспертизы остатков от "Орешника".

Также мы писали, что по данным Welt, "Орешник" имеет критический недостаток – низкую точность ударов. Добавляется, что несмотря на скорость более 10 Махов и сложность для систем ПВО, ее боевая эффективность в реальных атаках остается ограниченной. Издание напоминает, что выпущенная из Капустиного Яра ракета упала в районе Белой Церкви в Киевской области в гаражном кооперативе. Аналитики обращают внимание, что для такого удара российские военные использовали ракету стоимостью в десятки миллионов долларов, тогда как результатом стало поражение второстепенных объектов.

