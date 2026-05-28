Эти знаки Зодиака станут главными фаворитами июня-2026

В списке есть Близнецы и Рак.

Пять знаков Зодиака получат наиболее благоприятные гороскопы в июне 2026 года. Астрологическая картина месяца складывается для них максимально гармонично и открывает новые возможности, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

В начале месяца, 1 июня, Меркурий перейдет в знак Рака, усиливая семейные связи и улучшая общение с близкими. 13 июня Венера войдет в Лев, добавляя яркости и эмоциональности в сферу любви. Новолуние в Близнецах 14 июня откроет новый этап, связанный с коммуникацией и самовыражением. 21 июня Солнце также перейдет в Рак, усиливая эмоциональность и подводя итог периоду влияния Юпитера в этом знаке.

28 июня Марс войдет в Близнецы, меняя стиль общения и активность. 29 июня Меркурий начнет ретроградное движение, совпадая с полнолунием в Козероге – этот период акцентирует внимание на ценностях, мотивации и внутренних приоритетах. Завершится месяц 30 июня переходом Юпитера в Лев, открывая новый этап, связанный с уверенностью и расширением возможностей.

Близнецы

Июнь начинается для Близнецов особенно ярко, поскольку это их период рождения, наполненный переменами и неожиданностями. В начале месяца Меркурий переходит в Рак, усиливая финансовую сферу и побуждая пересмотреть привычки, связанные с доходами и расходами.

13 июня Венера в Льве способствует активному общению, новым знакомствам и укреплению социальных связей. Новолуние 14 июня усиливает уверенность и формирует стремление к более масштабным целям. После 21 июня и перехода Солнца в Рак фокус смещается на внутреннюю дисциплину и личное развитие.

28 июня Марс в Близнецах усиливает активность и требует собранности. 29 июня ретроградный Меркурий подталкивает к пересмотру рабочих процессов и планов, а полнолуние в Козероге укрепляет внутреннюю устойчивость. Завершение месяца с переходом Юпитера в Лев открывает новый этап самовыражения и уверенности.

Рак

Для Раков месяц начинается с усиления личных и семейных связей благодаря Меркурию в их знаке с 1 июня. Этот период приносит больше общения и эмоциональной вовлеченности, а также подготавливает к дальнейшим изменениям.

Новолуние в Близнецах 14 июня приносит необходимость отдыха, восстановления и прояснения недопониманий. 21 июня Солнце переходит в Рак, усиливая внутреннюю энергию и внимание к собственным потребностям.

Марс в Близнецах с 28 июня помогает лучше управлять эмоциями. 29 июня ретроградный Меркурий в Раке и полнолуние в Козероге создают период переосмысления отношений и личных приоритетов. 30 июня завершение транзита Юпитера в Раке символизирует переход к новому этапу, связанному с финансовым ростом и укреплением ресурсов.

Водолей

Для Водолеев месяц начинается с более серьезного общения и рабочих процессов благодаря Меркурию в Раке с 1 июня. Это благоприятное время для сотрудничества и выстраивания деловых связей.

13 июня Венера усиливает тему партнерства, помогая найти баланс в отношениях. Новолуние 14 июня поднимает вопросы прошлого опыта в любви и способствует эмоциональному исцелению. 21 июня Солнце в Раке усиливает лидерские качества и ответственность.

28 июня Марс в Близнецах активизирует поток идей и усиливает социальные связи. 29 июня ретроградный Меркурий и полнолуние в Козероге направляют внимание на внутренние процессы и личное пространство. В конце месяца переход Юпитера в Лев открывает новый этап в сфере отношений и взаимодействий.

Лев

Для Львов июнь становится особенно важным периодом. Уже с 1 июня начинается этап подготовки к переменам, а 13 июня Венера в их знаке усиливает потребность в самовыражении и заботе о себе.

Новолуние в Близнецах 14 июня укрепляет социальные и профессиональные связи, помогая опираться на окружение. После 28 июня Марс усиливает активность в общении и взаимодействии с людьми.

29 июня ретроградный Меркурий и полнолуние в Козероге акцентируют внимание на внутренних целях и приоритетах. 30 июня переход Юпитера в Лев открывает мощный цикл личного роста, уверенности и расширения возможностей на ближайший год.

Стрелец

Для Стрельцов начало месяца связано с темой личных границ и внутренней устойчивости. 13 июня Венера усиливает стремление к обучению и развитию новых интересов.

Новолуние 14 июня активирует сферу отношений и запускает процесс трансформации в личной жизни. 21 июня Солнце в Раке помогает завершить старые эмоциональные процессы и освободиться от прошлого.

С 28 июня Марс усиливает активность в партнерских отношениях. 29 июня ретроградный Меркурий и полнолуние в Козероге смещают фокус на личные цели и саморазвитие. Завершение месяца с переходом Юпитера в Лев усиливает тягу к обучению, развитию и новым жизненным направлениям.

Напомним, ранее астрологи рассказали, к каким знакам Зодиака деньги потекут рекой.

Вас также могут заинтересовать новости: