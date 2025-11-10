Почти вдвое подешевел за неделю зеленый лук, резко снизились цены на огурцы и груши.

Оптовые цены на большинство овощей в Украине снизились по сравнению с прошлым понедельником. Это касалось, в частности, капусты, моркови, помидоров и огурцов. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Больше всего из популярных овощей потеряли в цене огурцы. Сейчас их продают по 70-120 грн/кг, тогда как неделей ранее - по 100-130 грн/кг. Сильно сузился диапазон цен в сторону уменьшения на красные томаты - с 40-100 до 50-60 грн/кг.

Овощи борщевого набора, такие как белокочанная капуста и морковь, также подешевели - с 9-11 до 7-10 грн/кг и с 9-12 до 8-11 грн/кг для моркови соответственно.

Кроме белокочанной, подешевела также цветная капуста - с 30-35 до 25-30 грн/кг. Диапазон оптовых цен на картофель немного расширился - с 10-12 до 10-13 гривен за килограмм.

Репчатый лук продолжил дешеветь. Сейчас его продают по 6-9 грн/кг против 7-9 грн/кг неделей ранее. А вот зеленый лук существенно потерял в цене. Теперь овощ продают по 80-100 грн/кг по сравнению с прошлыми 145-160 грн/кг.

Среди тех овощей, стоимость которых выросла за неделю, кабачки и сладкий перец. Кабачки подорожали с 55-65 до 65-75 грн/кг, а цена на перец сладкий выросла с 60-95 до 90-120 грн/кг.

Цены на фруктовый сегмент продуктов также преимущественно снижались. Заметнее всего подешевела груша - с 40-110 до 30-75 грн/кг, а также слива - 30-45 до 25-40 грн/кг. Импортные бананы получили более привлекательный ценник в 52-58 грн/кг против 60-65 грн/кг за неделю до того.

Цены на продукты в Украине - последние прогнозы

Стоимость овощей борщевого набора еще достаточно длительное время будет держаться на нынешнем, довольно невысоком, уровне. Об этом УНИАН рассказал эксперт Тарас Баштанник, объяснив такую тенденцию отсутствием в Украине необходимых мощностей для хранения этих продуктов.

В целом продуктовая инфляция в ноябре должна быть незначительной, в пределах 1,5%, несмотря на использование бизнесом генераторов для избежания блэкаутов, сообщил УНИАН экономист Олег Пендзин. В то же время традиционного предрождественского подорожания продуктов в этом году избежать не удастся.

