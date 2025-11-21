Несмотря на очередное подорожание, эти овощи все еще дешевле, чем были год назад.

В конце недели оптовые цены на огурцы выросли в среднем на 10% относительно отметки семидневной давности. Тепличные комбинаты сейчас продают их по 85-110 грн/кг, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Растущий ценовой тренд на огурцы продолжается уже некоторое время. Он связан с дефицитом предложения качественных овощей на внутреннем рынке. Большинство украинских производителей фактически завершили сезон реализации текущего оборота огурцов.

Несмотря на недостаточное количество внутреннего предложения и более высокие, по сравнению с импортными, цены на украинские тепличные огурцы, большинство ритейлеров отдает предпочтение именно отечественным овощам.

Это объясняется очень невысоким качеством импортной продукции, которая заметно уступает украинским тепличным огурцам. Поэтому стабильный спрос розничных сетей на качественные овощи позволяет украинским производителям и дальше повышать цену на свою продукцию.

Следует отметить, что несмотря на стабильный восходящий ценовой тренд, тепличные огурцы в Украине поступают в продажу минимум на 10% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

Огурец тепличный весовой в Varus продают по 119,9 гривень за килограмм.

В Сильпо огурец украинский стоит 159 грн/кг.

Цена за килограмм тепличных огурцов в АТБ составляет 114,89 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

Что касается овощей борщевого набора, то рост цен на них до конца года не прогнозируют. Это связано с нехваткой мощностей для хранения овощей в Украине, поэтому фермеры будут пытаться распродавать произведенный товар без задержек, что будет сдерживать цены.

Стоимость продуктовой корзины украинцев начнет активно дорожать в декабре месяце из-за сезонного фактора - во время предрождественского периода традиционно активизируется спрос, что позволяет производителям повышать цены на свою продукцию.

