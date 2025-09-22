Цены в Украине на овощи в течение прошлой недели, за исключением огурцов и зелени, дешевели. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Так, просела нижняя граница цен на: белокочанную капусту - с 9-20 грн/кг до 5-20 грн/кг, свеклу - с 8-10 грн/кг до 5-10 грн/кг и морковь - с 8-12 грн/кг до 6-12 грн/кг.
Диапазон цен на красные томаты сократился с 12-55 грн/кг до 12-40 грн/кг. А вот огурцы существенно прибавили в цене с 15-30 грн/кг до 20-40 грн/кг.
Незначительно подешевели перец Белозерка - с 25-40 грн/кг до 25-35 грн/кг и пекинская капуста - с 30-35 грн/кг до 25-35 грн/кг. Сильнее упала цена на брокколи - с 40-70 грн/кг до 40-55 грн/кг.
Третью неделю подряд снижаются цены на кабачки. На прошлой неделе их продавали по 6-15 гривень за килограмм. Предыдущая их цена составляла 10-17 гривень за килограмм.
Сильно подешевел зеленый лук - со 100-180 грн/кг до 70-150 грн/кг. Также снизились цены на укроп - с 70-150 грн/кг до 70-120 грн/кг, но выросли на петрушку - с 40-100 грн/кг до 60-105 грн/кг и салат - с 30-75 грн/кг до 30-85 грн/кг.
В фруктово-ягодном сегменте цены изменились разнонаправленно. Выросла стоимость персика - с 50-100 грн/кг до 50-120 грн/кг, нектарина - с 30-110 грн/кг до 35-140 грн/кг и сливы - с 18-35 грн/кг до 20-50 грн/кг. Начали расти цены на грушу - с 15-90 грн/кг до 20-90 грн/кг.
Виноград продавался дешевле, чем неделей ранее - 40-120 грн/кг вместо 50-140 грн/кг. Также подешевели арбуз - с 13-25 грн/кг до 10-17 грн/кг и дыня - с 25-55 грн/кг до 20-55 грн/кг.
Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов
Нардеп Дмитрий Соломчук прогнозирует, что овощи закономерно будут дорожать весной, а вот подсолнечное масло может сильно вырасти в цене буквально в середине октября.
Также президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник предупредил, что украинцы уже больше не увидят дешевых яблок, как прежде, поскольку производители этого товара переориентируются на экспорт.