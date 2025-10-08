Цены на капусту в Украине обвалились: сколько стоит килограмм

Цены на овощ уже в среднем на 66% ниже, чем годом ранее.

Цены в Украине на белокочанную капусту на этой неделе снова начали снижаться. На рынке наблюдается переизбыток продукции, которая непригодна для длительного хранения.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что на данный момент закупочные цены на капусту находятся в пределах от 5 до 10 грн/кг ($0,12-0,24/кг), что в среднем на 16% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

По словам экспертов, большинство фермеров еще собирают урожай, из-за чего предложение на рынке растет, когда спрос остается крайне низким. Оптовые компании и розничные сети закупают овощ небольшими партиями из-за его невысокого качества.

При этом на сегодняшний день цены на белокочанную капусту в Украине уже в среднем на 66% ниже, чем годом ранее. В то же время не исключено, что овощ и дальше будет дешеветь, поскольку фермеры все еще собирают урожай.

Цены на капусту в супермаркетах Украины

В Varus овощ продают по 12,90 грн/кг.

При этом в АТБ капусту можно купить по 11,89 грн/кг.

Кроме того, в Сильпо цены стартуют от 16 гривень за килограмм.

Цены на овощи и фрукты в Украине снова переписали. Вторую неделю подряд дешевеет репчатый лук, а также изменились цены на огурец.

Член директоров Украинской ассоциации производителей картофеля Сергей Рыбалко отметил, что сейчас причины для роста цен на картофель в Украине отсутствуют, если не произойдет резкого ухудшения погоды.

