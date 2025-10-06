Также подорожали капуста, баклажаны и зеленый лук.

В начале недели в Украине выросли цены на некоторые популярные овощи. Так, ривненские огурцы за выходные на "Столичном рынке" прибавили 20 гривен, и сегодня их продавали по 65 гривень за килограмм, как свидетельствуют данные сайта рынка.

На 15 гривень подорожали и одесские огурцы. Их продают уже по 55 гривень за килограмм. Килограмм зеленого лука вырос в цене на 20 гривень и стоит 200 гривень.

Подорожали также все виды помидоров. Розовые томаты добавили 7 гривень и стоят 55 грн/кг. Красные и желтые помидоры подорожали на 5 гривень - с 25 грн/кг до 30 грн/кг и с 55 грн/кг до 60 грн/кг соответственно.

Среди других овощей на 2 гривни подросли в цене баклажаны - до 42 гривень за килограмм. Цветная капуста подорожала сильнее - на 7 гривень. Сейчас ее продают по 50 гривень за килограмм.

В сегменте зелени продолжают расти цены на укроп. В среду он стоил 100 гривень, в пятницу - уже 110, а его цена в понедельник составляет 130 гривень за килограмм. Килограмм рукколы подорожал на 50 гривень против конца прошлой недели, до 300 гривень.

Цены на ягоды и фрукты остались неизменными, за исключением малины - она со среды продолжает дешеветь и стоит уже 250 гривень за килограмм. При этом две недели назад цена на нее была еще более умеренной - 180 гривень, после чего эта ягода резко подорожала.

Килограмм картофеля в цене не изменился - овощ все еще можно купить по 12 гривень, как и в пятницу и среду.

Цены на овощи и фрукты в Украине - последние новости

В конце прошлой недели на рынке в процентном отношении больше всего подорожал зеленый лук. В понедельник цена на этот овощ составляла 100 гривень за килограмм, и уже к пятнице она выросла до 180 гривень.

А оптовые цены на огурцы в Украине от отечественного производителя продолжают расти уже месяц подряд. Это объясняется большим спросом, который не может удовлетворить угасающее предложение тепличных овощей. Грунтовые огурцы в продажу поступать практически перестали.

