Сегодня Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о рынке земли

Также планируется определиться по поводу работы над законопроектами, которые касаются изменений в Конституцию.

Сегодня Верховная Рада Украины будет рассматривать во втором чтении законопроект о рынке земли.

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Как передает корреспондент УНИАН, во втором чтении сегодня планируется рассмотреть проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» (№ 2178-10).

Кроме того, сегодня парламент планирует определиться по поводу работы над законопроектами, которые касаются изменений в Конституцию.

В частности, речь идет о законопроектах № 1015 о законодательной инициативе народа, № 1016 об уполномоченных Верховной Рады Украины и № 1027 о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата.

Кроме того, предусматривается рассмотрение законопроекта по вопросам гражданства и ряд экономических законопроектов, которые, в частности, касаются функционирования банковской системы, о решении вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг и о мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии.

Кроме того, предполагается рассмотреть законопроект, которым усиливается административная ответственность за незаконную торговлю горючим.

Напомним, председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия не исключает, что Верховная Рада сегодня будет работать до ночи.