"Земельная" ночь: Арахамия не исключает, что Рада сегодня будет работать до утра

Планируется проголосовать за продление работы до окончания рассмотрения законопроекта о рынке земли.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что Верховная Рада сегодня будет работать до ночи.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о его предварительных прогнозах относительно длительного процесса рассмотрения поправок к законопроекту о рынке земли, что может привести к продлению работы парламента до 3-4 часов утра.

"Хотим проголосовать за голосование до исчерпания вопроса. То есть, это означает, что, фактически, сколько мы сможем выдержать - столько и будем сидеть. Я вас приглашаю, берите с собой еду, и будем работать всю ночь. Должен этот парламент хотя бы одну ночь поработать нормально", - сказал Арахамия.

Как сообщал УНИАН, фракция "Слуга народа" намерена поддержать голосование за законопроект о рынке земли во втором чтении. Тем временем под Верховной Радой и Офисом президента проходят акции протеста против принятия данного закона.