Власти не реагировали на 'бусификацию', поэтому люди защищаются самостоятельно, - Лубинец

Лубинец подчеркнул, что и сотрудники ТЦК, и те, кто на них нападает, должны нести ответственность за свои правонарушения.

Государственные органы не реагировали на вопиющие случаи "бусификации", поэтому украинское общество решило защищаться самостоятельно. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"У нас один враг – Российская Федерация. Не нужно искать врагов среди нас", – заявил он, говоря о "бусификации", а также о нападениях на представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Омбудсмен заверил, что если в действиях сотрудников ТЦК и СП будут обнаружены признаки административных или уголовных правонарушений, то будет сделано все для того, чтобы они понесли наказание.

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"Автоматически те граждане Украины, которые нападают на сотрудников ТЦК и СП, совершают уголовные правонарушения – они тоже должны нести за это ответственность", – подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что из-за того, что государственные органы не реагировали на вопиющие случаи "бусификации", украинское общество видит, что "если в отношении нас позволяют совершать незаконные действия, и никто нас не защищает, – мы будем защищать себя сами".

"Все это приводит к серьезной напряженности в нашем обществе. Поэтому я требую от омбудсмена.

Нападение на сотрудников ТЦК в Харькове

Как сообщал УНИАН, в конце июня в Харькове во время проведения мероприятий по оповещению неизвестный мужчина с ножом напал на военнослужащих ТЦК и СП. После того как старший из группы оповещения, военнослужащий Вооруженных сил Украины, подошел к мужчине и представился, тот напал на него и других военнослужащих.

В результате нападения двое военнослужащих получили ранения. Одного из них удалось прооперировать, но спасти жизнь не удалось – он скончался от многочисленных ножевых ранений.

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