Страны ЕС стремятся к военному союзу с Украиной, – Forbes

Как отмечает американский аналитик, интеграция Украины в европейскую архитектуру безопасности уже происходит.

На фоне неопределенности относительно будущей роли США в обеспечении безопасности союзников по НАТО Украина все чаще рассматривается как один из ключевых партнеров в укреплении обороны Европы перед лицом российской угрозы, пишет Forbes.

В начале вторжения многие западные союзники не верили, что Украина сможет противостоять России. Теперь же, по словам американского аналитика, руководителя проекта UkraineAlert Питера Дикинсона, всё больше европейских стран пересматривают свои прогнозы относительно завершения войны.

Он также отмечает, что Украина осуществила стремительное наращивание технологически развитых Вооруженных сил, которые в настоящее время являются одними из самых мощных в Европе.

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Учитывая стремительный рост численности Вооруженных сил Украины, которые в настоящее время насчитывают почти миллион военнослужащих и превосходят совокупную численность армий Франции, Германии, Италии и Великобритании, Дикинсон прогнозирует, что Украина может стать главным защитником Европы и возглавить объединенную оборону против России.

"В настоящее время Украина широко рассматривается как незаменимый элемент будущей европейской безопасности. Европейские лидеры четко осознают, что им угрожает долгосрочная опасность со стороны экспансионистской России и что они больше не могут полагаться на Америку в вопросе предоставления гарантий безопасности", – отмечает аналитик.

В связи с ростом провокаций со стороны РФ и изменением расклада сил на военной карте континента Дикинсон подчеркивает: "Украина играет абсолютно решающую роль в защите Европы".

Западные эксперты по вопросам обороны рассматривают возможность создания новой европейской армии для усиления коллективной обороны против России и уменьшения зависимости от НАТО.

Дикинсон отмечает, что идея создания европейской армии обсуждается уже давно, однако её реализацию неоднократно тормозили опасения относительно передачи права принимать решения о применении силы на уровень Брюсселя.

Аналитик также обращает внимание на то, что модель Европейского Союза основана на консенсусе и единодушии, что делает его институты медлительными и склонными к компромиссам, тогда как военные операции требуют быстрого принятия решений и четкого лидерства.

Как он подчеркивает, "идея создания европейской армии останется нереализуемой, если ЕС не сможет превратиться в федерализованную сверхгосударство, а будет оставаться, как сейчас, объединением слабо связанных между собой суверенных государств".

Интеграция Украины в архитектуру безопасности Европы

В то же время, по словам Дикинсона, уже идет интеграция Украины в европейскую архитектуру безопасности. Он отмечает, что отдельные европейские страны подписали с Украиной соглашения в сфере безопасности, предусматривающие долгосрочное военное сотрудничество и поддержку, а ЕС в целом подтверждает политическую и оборонную поддержку Украины. Кроме того, украинские инструкторы уже привлекаются к подготовке военных в ряде европейских государств, и эта практика, по его словам, будет расширяться. Отдельные страны ЕС также создают совместные проекты по производству украинских дронов и средств перехвата, готовясь к потенциальному противостоянию с Россией.

"Ожидается, что в ближайшие годы украинские компании, специализирующиеся на оборонных технологиях, будут сотрудничать с европейскими партнерами над широким спектром производственных и исследовательских проектов как в Украине, так и в ЕС", – добавляет он, отмечая ускорение развертывания "беспилотников, ракет и систем противоракетной обороны".

В то же время, как отмечает аналитик, расширение сотрудничества в оборонной сфере будет способствовать продвижению Украины на пути к вступлению в Европейский Союз.

Это, как говорится в публикации, в конечном итоге могло бы стать альтернативой стремлению Украины вступить в НАТО, которое предусматривает коллективную защиту в случае любого вооруженного нападения.

"Поражает то, что сейчас никто не ставит под сомнение важность роли Украины в европейской безопасности. Это свидетельствует о впечатляющей трансформации, которую украинская армия осуществила за последние пять лет", – подчеркивает аналитик.

В настоящее время, по его словам, "российская агрессия в Украине уже подпитывает беспрецедентную кампанию по перевооружению по всей Европе".

"Европейские страны, вероятно, активизируют двустороннее и многостороннее военное сотрудничество, в частности с Украиной, чтобы противостоять угрозе со стороны Кремля в условиях, когда действующие гарантии безопасности НАТО уже не считаются однозначными. Этот процесс уже активно продолжается и в дальнейшем будет набирать обороты в ближайшие годы, поскольку Европа стремится к большей автономии в сфере безопасности", – резюмирует американский аналитик.

Подробнее об изменениях в европейской системе обороны

Ранее издание Foreign Policy писало о том, что без "зонтика" США Европа оказалась в зависимости от Украины. Отмечалось, что на фоне прогрессирующего сворачивания военно-политических обязательств США европейский континент столкнулся с необходимостью переформатирования своей оборонной доктрины.

В издании подчеркивали, что Украина превращается из получателя помощи в стратегический оплот и главный стержень безопасности ЕС.

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